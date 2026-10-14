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Los reyes viajan a Melilla tras el caluroso recibimiento que han tenido en Ceuta

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Melilla, 14 oct (EFE).- Los reyes continúan este miércoles en Melilla su viaje histórico por las dos ciudades autónomas, después de darse un baño de multitudes en Ceuta donde han querido apoyar a los ceutíes tras la crisis migratoria sin precedentes de hace dos meses y medio, con la entrada de más de 80.000 personas en dos días.

Además, con este viaje histórico, Felipe VI y Letizia buscan normalizar su presencia en estas dos ciudades, cuya soberanía reclama Marruecos.

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Si la visita que los padres del monarca realizaron en 2007, hace diecinueve años, desencadenó una crisis diplomática con Rabat, de momento, en esta ocasión, no ha habido una reacción por parte del Gobierno marroquí.

Tras pernoctar en Ceuta -algo también inédito por parte de un monarca español en democracia-, los reyes iniciarán su visita en Melilla en el Palacio de la Asamblea, sobre las 11:45 horas, donde serán recibidos por el presidente de la ciudad, Juan José Imbroda.

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Allí, habrá una recepción, en la que intervendrá jefe del Ejecutivo melillense, mantendrán una reunión de trabajo y se hará entrega a los reyes de las llaves de la ciudad.

Por la tarde, Felipe VI y Letizia tienen previsto acudir a las 16:15 horas al colegio Pintor Eduardo Morillas y después, a las 17:45, tendrá lugar un encuentro con la sociedad melillense en el hotel Melilla Puerto, con el tradicional besamanos, y el discurso del monarca.

La ciudad se encuentra ya preparada, engalanada con la bandera española en balcones y edificios oficiales, con los adornos florales a punto y fotografías de los reyes colocadas en marquesinas y comercios, con el mensaje "siempre con nosotros, siempre con España".

También la ciudad ha montado una pequeña exposición en una calle céntrica con distintas imágenes de los reyes, la princesa Leonor o la reina Sofía, que visitó Melilla en 2025 con motivo de un acto del Banco de Alimentos. EFE

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