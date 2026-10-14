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León XIV fue operado con una técnica quirúrgica creada por el gallego Diego González Rivas

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Madrid, 14 oct (EFE).- El papa León XIV fue intervenido el pasado martes en el Hospital Gemelli de Roma de un adenocarcinoma, uno de los subtipos de cáncer de pulmón más frecuentes, mediante la técnica Uniportal VATS creada en 2010 por el cirujano gallego Diego González Rivas, que se ha mostrado "profundamente orgulloso".

"No puedo estar más contento. Marca España en el Vaticano", ha celebrado el doctor en un vídeo publicado en sus redes sociales.

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El Uniportal VATS es un procedimiento que permite practicar intervenciones torácicas complejas a través de una sola incisión, por la que se introducen una cámara y el instrumental quirúrgico, algo que reduce la agresión sobre los tejidos y puede favorecer una recuperación más rápida y con menos dolor posoperatorio.

De este modo, el nódulo pulmonar del pontífice se extirpó a través de una única incisión "mínimamente invasiva" de unos tres centímetros, según explica en un comunicado la Fundación Diego González Rivas.

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El cirujano gallego celebra la evolución favorable del papa, que "se encuentra en planta sin apenas dolor y con muy buena recuperación", ha dicho.

"Lo más interesante y por lo cual me siento profundamente orgulloso es que ha sido operado con nuestra técnica Uniportal VATS", ha destacado.

Desde 2010, el especialista ha dedicado buena parte de su trayectoria a extender este procedimiento y a formar a especialistas de todo el mundo, una labor que ya ha llevado a 146 países.

Además, la Fundación Diego González Rivas impulsa la formación de profesionales y el acceso este tipo de cirugías torácicas en países con recursos sanitarios limitados, y deja en cada hospital "equipos capaces de seguir operando de forma autónoma".

González Rivas ha explicado que está "muy orgulloso y muy contento" de que haya sido el equipo del Hospital Gemelli el que ha practicado la operación, con quien mantiene una estrecha relación profesional.

"Grandes amigos y excelentes profesionales", ha señalado.

El adenocarcinoma, como el extirpado al papa León XIV, es uno de los subtipos de cáncer de pulmón más frecuentes, y se da tanto en personas fumadoras como no fumadoras.

En la intervención quirúrgica, al pontífice se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, algo habitual en este tipo de tumores, y se espera que el periodo posoperatorio sea de siete días.

Ahora quedan por conocer los resultados de la operación para posibles tratamientos, que dependen de la anatomía y el tamaño del tumor, el examen del lóbulo del pulmón extirpado y si hay o no afectación ganglionar, información que el Vaticano no ha facilitado por el momento. EFE

(vídeo)

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