'La ruina', una novela gráfica que explora la vivienda como un lugar seguro y de libertad

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Madrid, 14 oct (EFE).- 'La ruina' es la última novela gráfica de la ilustradora británica Lizzy Stewart, en la que dos parejas deciden compartir una casa y emprender una forma de vida alternativa y donde la vivienda se convierte en "un lugar seguro y de libertad" aunque la intimidad extrema y el diferente estatus envenena las relaciones.

En rueda de prensa organizada por la editorial Lumen, Lizzy Stewart (Plymouth 1985) admite que la crisis de la vivienda que, según dice, "Reino Unido está sufriendo de manera similar a España", le inquieta: "Toda mi vida he vivido de alquiler y estoy obsesionada con las casas, con la ocupación, cómo la gente es capaz de vivir en ciertos lugares o de manera más libre y esos temas siempre están en el trasfondo de mis libros".

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Stewart subraya que el tema de la casa y el problema del elevado precio de los alquileres también estará latente en su próxima obra: "La vivienda es clave porque la manera en la que vives se dicta por dónde resides y qué posibilidades te puedes permitir".

La ilustradora, que es autora de tres libros para niños y recibió el Waterstones Children's Book Prize, explica que los primeros moradores de la casa (la pareja compuesta por Francesca y Adrian) la bautizan con el nombre de "la ruina" por ser un edificio "destartalado a la vez que espléndido".

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La frustrada paternidad de la pareja da un giro a su vida que decide abrir la convivencia a dos amigos de la universidad (Charlotte y Bill) que, en ese momento, se encuentran en una posición social complicada, con carencias económicas y problemas de alquiler que les lleva a sumarse ilusionados a esa vivencia alternativa de dos parejas y que acaba convirtiéndose en un universo claustrofóbico.

En la rueda de prensa, Stewart revela que 'La ruina' se inspiró en el documental del ilustrador Eric Ravilious donde dos parejas de autores acuerdan vivir juntos en una "especie de casita de muñecas".

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Reconoce Stewart que 'La ruina' toma esta idea de referente, si bien su libro va más allá y explora las relaciones de pareja y de amistad, la competitividad, los celos, la admiración, la necesidad de sentirse elegido y cómo se amplifican los malentendidos hasta llegar al melodrama.

La autora explica que en 'Alison', su primera novela gráfica, la protagonista, una joven trabajadora de 20 años, se muda a Londres, donde no solo se ve afectada por las barreras de género en el mundo del arte, también por el problema de la vivienda.

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Stewart afirma que su obra no es autobiográfica aunque vivió en casas compartidas hasta los 30 años, pero reconoce que las experiencias que relata en la novela son vividas: "Los cuatro personajes son una refracción de muchas partes de mí", aunque Charlotte, la escritora solitaria, es con quien más se identifica.

También admite que cuando llegas a la treintena y te das cuenta que no vas a vivir donde quieres, en su entorno algunos se plantean la convivencia con amigos "y alquilar un lugar más excepcional jugando con la idea de qué pasará si se opta por algo alternativo". EFE

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