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La Copa de Campeones femenina empezará en Hangzhou (China)

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Redacción deportes, 14 oct (EFE).- La segunda edición de la Copa de Campeones femenina empezará el próximo domingo 25 de octubre en Hangzhou (China) con la disputa del partido entre el Naegohyang norcoreano y el Auckland United, ganadores de las Ligas de Campeones de Asia y Oceanía, respectivamente.

El encuentro se disputará en el estadio del Centro Deportivo Shangcheng a las 15.00 hora local y el ganador se enfrentará al conjunto que gane la Liga de Campeones de África, que todavía está por determinar, en diciembre, en una sede y fecha aún por confirmar. El que salga airoso de estos compromisos accederá a la segunda fase del torneo, que tendrá lugar en Miami (Estados Unidos).

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El Auckland, campeón oceánico por tercera vez consecutiva, perdió en la anterior edición por 0-1 ante el Wuhan Jiangda, mientras que el Naegohyang se estrenará tras su gran Champions asiática, en la que ganó ocho de los nueve encuentros que jugó y superó en la final al Tokio Verdy Beleza.

El Barcelona español, el Club América mexicano y el ganador de la Conmebol Libertadores, que se conocerá este octubre, serán los otros tres conjuntos que disputen los cuatro últimos partidos del torneo, que están programados para finales de enero en el Estadio Nu, donde juega el Inter Miami de Leo Messi.

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En la primera edición de la Copa de Campeones femenina se impuso, el pasado 1 de febrero en Londres, el Arsenal inglés al vencer en la prórroga al Corinthians brasileño.

Esta Copa se jugará los años en los que no haya Copa Mundial femenina de Clubes, cuya primera edición se disputará a principios de 2028. EFE

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