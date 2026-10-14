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La acusación pide a la jueza investigar la entrada en Ceuta de buques de guerra marroquíes

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Madrid, 14 oct (EFE).- La acusación popular que lidera Iustitia Europa en la causa sobre la llegada masiva de personas migrantes a Ceuta de finales de julio ha solicitado a la jueza que investigue la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas de la ciudad autónoma esos mismos días.

Este partido, que coordina las acusaciones populares en la causa abierta en la Audiencia Nacional, ha presentado un escrito en el que solicita investigar el alcance de la incursión, los registros o comunicaciones de la Armada o la Guardia Civil, comunicaciones diplomáticas y gestiones con Marruecos, los informes de inteligencia para esclarecer los hechos o las posibles responsabilidades.

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El escrito precisa que, a esta iniciativa de abrir una investigación "expresamente identificada" dentro de la causa, se ha unido también el PP, que ha solicitado asimismo diligencias dentro de la acusación popular.

La portavoz del Gobierno manifestó, tras la reunión del Consejo de Ministros del martes, que esta entrada de buques en aguas españolas fue un hecho "puntual" que "se resolvió con la más absoluta normalidad entre dos países en el marco de sus relaciones de buena vecindad".

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Por el contrario, las acusaciones consideran que "no se trataría únicamente de un episodio vinculado al control migratorio o a la vigilancia ordinaria de fronteras, sino de la eventual penetración de buques de guerra pertenecientes a las Fuerzas Armadas de un Estado extranjero en espacios marítimos sujetos a soberanía española, en coincidencia temporal con los acontecimientos que motivaron la incoación de esta causa".

En su opinión, "los hechos podrían presentar relevancia para la investigación de posibles conductas atentatorias contra la independencia, la integridad territorial y la seguridad exterior del Estado".

Pide así "esclarecer no solo las circunstancias materiales" de esa incursión de buques, sino también "las actuaciones, decisiones y órdenes que pudieran haberse adoptado por las autoridades competentes, así como su eventual incidencia en la seguridad exterior del Estado y en la exposición de ciudadanos españoles a los riesgos".

El escrito menciona el artículo 590 del Código Penal, "que contempla la responsabilidad penal derivada de actos ilegales o no debidamente autorizados susceptibles de provocar un conflicto con una potencia extranjera o de exponer a los españoles a vejaciones o represalias".

Con algunas de las diligencias solicitadas, la acusación busca "determinar si la Guardia Civil detectó la presencia de unidades navales marroquíes en aguas españolas, cuándo tuvo conocimiento de ella, qué actuaciones realizó, qué instrucciones recibió y qué autoridades civiles o militares fueron informadas".EFE

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