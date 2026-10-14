Investigan como homicidio el hallazgo de una anciana muerta en su piso en Burgos

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Burgos, 14 oct (EFE).- La Policía Nacional investiga como homicidio el hallazgo de una mujer de 83 años muerta en su vivienda en Burgos, en el barrio de Gamonal. El piso que presentaba indicios de haber sido revuelto pero no tenía forzada la puerta de entrada.

El hallazgo tuvo lugar pasadas las seis de la tarde, han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, por parte de una persona cercana a la mujer, en una de las habitaciones de la vivienda, y la Policía Judicial ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.

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La mujer vivía sola tras haberse quedado viuda. Según ha informado la Subdelegación, el caso se investiga como homicidio y está pendiente del resultado preliminar de la autopsia. EFE