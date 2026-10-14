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FIFA propondrá una financiación de 6.350 millones$ para el desarrollo en ciclo 2027-2030

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Madrid, 14 oct (EFE).- La FIFA propondrá este jueves en la reunión de su Consejo una financiación de 6.350 millones de dólares para el desarrollo del fútbol durante el ciclo de 2027 a 2030, ante los ingresos comerciales excepcionales generados por el Mundial de este año, el primero con 48 selecciones.

Si se acepta la propuesta, que tendría que ser ratificada definitivamente en el Congreso del 18 de marzo de 2027 en Rabat, los fondos que reciben las federaciones miembro por ciclo pasarían de 1 millón a 25 millones$ desde que Gianni Intantino llegó a la presidencia de la FIFA en 2016.

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Según un informe al que tuvo acceso EFE, el Fondo de Solidaridad de Superávit de la FIFA, de 3.650 millones$, se sumará a los 2.700 millones$ ya presupuestados para el ciclo 2027-2030, en el marco del programa "FIFA Forward 4.0" para el mismo periodo, con la siguiente distribución:

· 25 millones$ por cada asociación miembro

· 99 millones$ para cada una de las seis confederaciones

· 8,25 millones$ para cada una de las 13 asociaciones zonales o regionales

· 1,1 millones$ para 100 federaciones miembro, destinados a la solidaridad en materia de desplazamientos y equipamiento.

Las condiciones de la distribución establecen que un tercio se destinaría al desarrollo del fútbol femenino y juvenil; otro tercio a infraestructuras (con acceso equitativo para el fútbol femenino y juvenil y el último tercio a proyectos.

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El informe indica que la propuesta, de ser aprobada, duplicará con creces el nivel de fondos de desarrollo previstos para el período de 2027 a 2030, con un enfoque específico en la inversión y el desarrollo del fútbol femenino y juvenil.

El orden del día del Consejo de la FIFA, que se celebrará este jueves, incluye en su sexto punto la revisión del marco de gobernanza y financiero del organismo, con cuatro apartados relativos a las revisiones de la propuesta "FIFA Forward Enterprise" (FFE), de las reservas de la FIFA y de la financiación de sus federaciones miembro, junto a los procedimientos disciplinarios y el marco de gobernanza.

Tras la retirada por el rechazo que generó la propuesta "FFE", mediante la que Infantino pretendía vender una participación de las competiciones de la FIFA a inversores externos, para aumentar recursos para el desarrollo del fútbol, el presidente remitió una carta a las 211 federaciones en la que mostraba su apertura al diálogo para buscar reformas en la gobernanza del futuro.

"La reciente propuesta exploraba si una inversión minoritaria en una sociedad comercial controlada por la FIFA podría generar recursos adicionales para ese fin. No contemplaba renunciar al control de la FIFA ni a su autoridad sobre las decisiones deportivas", escribió Infantino, que optará a la reelección el 18 de marzo de 2027.

El próximo 18 de noviembre se cerrará el plazo para la presentación de candidaturas y las elecciones se celebrarán en el 77 Congreso de la FIFA en Rabat. EFE

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