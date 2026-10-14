Este miércoles, chubascos en el sureste y soplará levante muy fuerte en el Estrecho

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Madrid, 14 oct (EFE).- Este miércoles la estabilidad reinará en la mayor parte del país, aunque en el extremo sureste peninsular se producirán chubascos que podrían ser fuertes en el litoral de Murcia o Almería, con posibilidad de extenderse a Baleares, mientras que soplará levante fuerte en el Estrecho.

La entrada de humedad del Mediterráneo provocará esos cielos nubosos y los chubascos fuertes en puntos del litoral sureste, así como otros intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación aislada en otros puntos del Mediterráneo, más probables en el Estrecho, y abundante nubosidad baja matinal en regiones del norte e interior este peninsular.

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La tendencia general, sin embargo, continuará siendo de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, según los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología.

Las máximas descenderán en el sureste peninsular y Alborán, pero aumentarán en Cataluña y especialmente en Galicia y Cantábrico; las mínimas aumentarán en la mayor parte de la vertiente atlántica sur, así como en Ceuta, Melilla y zonas del Cantábrico, pero descenderán en zonas de montaña.

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Soplará levante con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el Estrecho, con viento moderado también del este y noreste en litorales de Alborán, sureste peninsular, Cantábrico y Galicia donde amainará; tramontana moderada en Ampurdán y norte de Baleares, también, amainando.

En Canarias, intervalos de nubes en el norte de las islas montañosas con posibilidad de alguna precipitación a primeras horas, e intervalos de nubes altas en el resto; entrada de calima ligera en altura, aumento de máximas y alisio moderado.

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.- GALICIA: cielo nuboso con nubes bajas en el interior pero tendiendo a despejar y dar paso a intervalos de nubes altas, aunque por la tarde aumentará de nuevo la nubosidad baja en costas provocando reducción de visibilidad; máximas en ascenso; viento flojo variable, del este principalmente.

.- ASTURIAS: cielo nuboso durante la madrugada con bruma y niebla, con tendencia a despejar durante la mañana; máximas en ascenso, notable en el interior; y viento flojo variable con intervalos de moderado del este en litorales.

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.- CANTABRIA: cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas de madrugada con posible bruma y niebla; máximas en ascenso; viento flojo variable con intervalos moderados del este en el litoral.

.- PAÍS VASCO: cielos muy nubosos con predominio de nubes bajas de madrugada y probable bruma y niebla, con tendencia a despejar durante el día, con algún intervalo de nubes altas; ascenso de temperaturas en toda la comunidad menos en el entorno del Ebro, sin cambios; y viento flojo variable con algún intervalo de moderado del este en el litoral de Vizcaya.

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.- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso con algunos intervalos nubosos en el noreste durante la primera mitad del día, sin descartar bruma y niebla matinal; y con nubosidad de evolución vespertina en montañas del este y sur; ligero ascenso de temperaturas; y viento flojo variable.

.- NAVARRA: cielo nuboso con predominio de nubes bajas de madrugada, con probable bruma y niebla dispersa, tendiendo a despejar con algún intervalo de nubes altas durante el día; ascenso ligero de temperaturas, máximas en ascenso en tercio norte; con viento flojo, con predominio vespertino de componente sureste.

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.- LA RIOJA: intervalos nubosos que tienden a poco nuboso; con probabilidad de bruma y niebla matinal; ligero descenso de temperaturas; y viento flojo variable.

.- ARAGÓN: cielo poco nuboso con intervalos matinales de nubes bajas y nubosidad de evolución diurna en Pirineos y extremo sur, sin descartar chubascos aislados vespertinos; presencia de bruma y niebla matinal en depresiones; máximas en ligero ascenso; y viento flojo variable, con predominio de componente este y sur durante horas centrales.

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.- CATALUÑA: intervalos nubosos con predominio de nubes bajas por la mañana y bajas por la tarde, con bruma y niebla matinal en depresiones del interior, sin descartar chubascos aislados en litoral y prelitoral; mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso; viento del norte y noreste en el Ampurdán, moderado disminuyendo a flojo por la tarde; y viento flojo variable en el resto, con predominio del sur en horas centrales.

.- EXTREMADURA: cielo poco nuboso y con nubes altas, con nubosidad de evolución en zonas de sierra; ligero ascenso de mínimas; y viento flojo del este o sureste.

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.- COMUNIDAD DE MADRID: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y, en la sierra, nubosidad de evolución sin descartar precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales; predominio de ascensos en las mínimas y descensos en máximas; con viento flojo del norte que, a partir de la mañana, rolará al sureste.

.- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes bajas, sin descartar bruma y niebla a primeras y últimas horas, en Albacete y Cuenca; y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto, con alguna nubosidad de evolución en horas centrales en zonas de montaña; posibilidad de precipitación débil en sistemas Central e Ibérico.

Mínimas en ligero descenso en Toledo, pero en ligero ascenso en la Mancha; máximas en descenso, menos acusado en mitad occidental; y viento flojo del este.

.- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso de nubes bajas, con probabilidad de precipitaciones débiles en mitad sur y, posiblemente, también en la norte; mínimas sin cambios y máximas en descenso ligero en el interior; con viento flojo variable, del este en horas centrales y moderado en el litoral del tercio sur.

.- REGIÓN DE MURCIA: intervalos nubosos con chubascos ocasionales, más probables y frecuentes en el litoral; máximas en descenso en interior; viento flojo variable, del este por la tarde.

.- BALEARES: cielo poco nuboso que aumenta a intervalos nubosos por la mañana, con baja probabilidad de precipitación débil en Mallorca y Pitiusas por la tarde; ascenso de temperaturas nocturnas; viento flojo del norte y noreste que en Pitiusas girará al este.

.- ANDALUCÍA: intervalos nubosos en la vertiente mediterránea, con chubascos ocasionales más probables y frecuentes en el litoral de Almería; en el resto, poco nuboso con intervalos de nubes altas.

Mínimas en ascenso en tercio occidental, máximas en ligero descenso; con viento flojo del este, ocasionalmente moderado en las sierras; y levante fuerte en litoral mediterráneo oriental y costa gaditana, con posibilidad de rachas muy fuertes en el Estrecho.

.- CANARIAS: cielo nuboso en vertientes norte de islas montañosas; intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura que por la mañana tenderán a poca nubosidad baja y nubes altas en general; en el resto, nubes altas; baja probabilidad de lluvias débiles en primera mitad del día en la vertiente norte de islas montañosas, más probables en La Palma y Tenerife.

Temperaturas sin cambios en las costas y en ascenso en zonas de interior; con viento moderado del noreste en zonas bajas, pero de flojo a moderado del sureste en zonas altas. EFE