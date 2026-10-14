El Tribunal de Cuentas absuelve a Puigdemont y a otros 34 encausados por gastos del procés

Barcelona, 14 oct (EFE).- El Tribunal de Cuentas ha absuelto en aplicación de la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros 34 ex altos cargos de su Govern encausados por los gastos del procés, tres meses después de que la justicia europea avalara la aplicación de la ley al delito de malversación.
En una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el Tribunal acuerda absolver a los 35 demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana por los gastos del 1-O y la promoción exterior del procés y ordena levantar las fianzas que tenían impuestas los encausados. EFE
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