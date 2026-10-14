El PSC ganaría el 29N en Cataluña, ERC sería segunda y Comuns y Junts caen, según el CEO

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Barcelona, 14 oct (EFE).- El PSC revalidaría su victoria en los comicios generales en Cataluña al mantener sus actuales 19 escaños o perder como mucho uno, mientras que ERC crecería hasta los 10-11 diputados y Comuns y Junts caerían con fuerza, según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

Según el sondeo, elaborado por GESOP con una muestra de 2.000 personas entrevistadas entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre, día en que se anunció el adelanto electoral, el PSC volvería a ganar las elecciones generales en Cataluña, con 18-19 escaños, seguido de ERC, que crecería de sus actuales 7 diputados a 10-11.

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El PP mantendría sus 6 escaños o podría sumar uno más, y Vox pasaría de 2 a 5-6.

Por contra Junts retrocedería de 7 a 4-5 escaños, aunque la mayor caída la sufriría Comuns al pasar de 7 a 2-3 diputados.

La encuesta incluye estimación de escaños de la CUP (0-1), aunque el pasado sábado anunció que no concurrirá a las elecciones del 29 de noviembre, mientras que a Podemos el barómetro le pronosticaba cero diputados antes de saberse que finalmente no presentará listas propias en Cataluña y apoyará las candidaturas de ERC. EFE

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