El Gobierno califica de "importantísima e histórica" la visita de los reyes a Ceuta

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Ceuta, 14 oct (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha calificado de “importantísima e histórica” la visita que los reyes de España han hecho estos días a Ceuta y Melilla, y ha valorado las palabras de Felipe VI sobre la situación en la autonomía ceutí por la entrada masiva de migrantes.

“El discurso del rey fue muy correcto y con muchísimos mensajes ya que se refirió a que la mayoría han retornado a Marruecos, que lógicamente hay que defender la soberanía nacional y que las relaciones entre vecinos debe ser lo más cordial posible, lo cual es verdad y muy necesario sobre todo para el país y para los territorios frontera, más”, ha manifestado el ministro en declaraciones en Ceuta, donde ayer acompañó a los reyes.

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Ángel Víctor Torres ha valorado la defensa de los “ciudadanos” de Ceuta realizada por el rey en su intervención y que lo sucedido en la ciudad “es una situación inédita que no puede volver a pasar”.

El ministro ha insistido en que la visita no solo ha sido “histórica” por “venir a Ceuta, sino que se quedaron toda la jornada y dejaron claro que Ceuta y Melilla son de España, lo cual comparte el Gobierno”.

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“Ha sido un hito histórico porque, además, han pernoctado en Ceuta casi 100 años después”, ha puntualizado.

También se ha referido al llamamiento a la lealtad institucional que hizo el monarca para afirmar que “también debe afectar a los partidos políticos porque no se puede hacer populismo y demagogia con que se puede devolver a todos, porque es un uso mezquino de la realidad ya que no se puede devolver a nadie de la noche a la mañana”.

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El ministro ha resaltado además que Felipe VI realizara una alusión a la “información rigurosa” en esta crisis. EFE

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