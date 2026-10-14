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El Gobierno analiza la amenaza de EEUU de imponer tasas a buques españoles

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Madrid, 14 oct (EFE).- El Gobierno de España está analizando las conclusiones del informe publicado por la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC, por sus siglas en inglés), así como las posibles implicaciones de las medidas planteadas, que incluyen altas tasas a buques comerciales españoles y restricciones a la importación de ciertos productos.

La FMC ha propuesto este miércoles imponer tasas de 200.000 dólares por viaje a buques de pabellón español y restringir la importación de productos de España como aceites, cerámicas o productos de belleza o confitería debido a que en 2024 se impidió atracar en Algeciras a barcos estadounidenses que se cree que cargaban material militar para Israel.

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Fuentes gubernamentales dijeron que "España defenderá sus intereses y los de sus empresas, en coordinación con la Comisión Europea y los Estados miembros, teniendo en cuenta que se trata de una cuestión que se enmarca en las relaciones comerciales entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos".

Esa propuesta estadounidense se ha dado a conocer después de que el presidente de ese país, Donald Trump, haya pedido repetidamente castigar comercialmente a España por sus discrepancias con Madrid sobre el gasto en defensa de la OTAN y la guerra contra Irán.

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Las mismas fuentes indicaron que "España mantiene su compromiso con una relación económica y comercial sólida con Estados Unidos, basada en el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo".

Agregaron que la relación transatlántica "es estratégica y debemos seguir trabajando para preservar unas relaciones comerciales fluidas y constructivas".

Asimismo, señalaron que, por parte española, se seguirá trabajando "dentro del marco europeo, para proteger estos vínculos y evitar una escalada que perjudique a nuestras empresas y a las relaciones económicas entre ambos países".

El organismo federal estadounidense dijo en un comunicado de prensa que su propuesta se ha elaborado con base en una investigación que arrancó en diciembre de 2024, cuando aún gobernaba el predecesor de Trump, Joe Biden (2021-2025), después de que se impidiera en noviembre de aquel año el acceso al puerto de Algeciras a tres cargueros con bandera estadounidense que operaba Maersk Line.

También indicó que varios navíos transportaban carga en el marco del Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima de los Estados Unidos (MARAD). Los buques eran sospechosos de transportar armamento para Israel, mientras que Maersk alegó que la carga sujeta a transbordo no incluía armas o munición.

Por ello, la FMC ha considerado "que España ha creado condiciones de transporte marítimo desfavorables para los buques con bandera estadounidense" y, como resultado, propone "una tasa de 200.000 dólares por viaje para todos los buques con bandera española" y restricciones a determinados productos españoles importados.

"Las categorías comerciales que podrían verse afectadas por estas restricciones incluyen perfumería y cosméticos, aceites y grasas, cerámica, artículos de piedra, y azúcar y productos de confitería", se añade en el comunicado. EFE

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