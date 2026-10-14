El Getafe visita al Universitatea Craiova entre la supervivencia y la aventura

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Getafe (Madrid), 14 oct (EFE).- Acostumbrado a vivir pendiente de la permanencia, a contar los puntos que le separan del descenso y a convertir cada temporada en un ejercicio de resistencia, el Getafe aparcará este jueves su lucha cotidiana por sobrevivir en Primera División para disfrutar de una aventura europea que le llevará hasta Rumanía, donde se enfrentará al Universitatea Craiova en la primera jornada de la fase de liga de la Conference League.

El conjunto dirigido por José Bordalás regresa a un escenario continental en el que escribió algunas de sus páginas más memorables y al que vuelve después de seis años de ausencia. Para llegar hasta Craiova, tuvo que superar una eliminatoria previa frente al Partizán de Belgrado, al que dejó en el camino para acceder a la fase de liga de seis encuentros.

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El recuerdo conduce a la Copa de la UEFA 2007/08, cuando rozó las semifinales después de una eliminatoria memorable frente al Bayern de Múnich, y a su última aventura europea, en la Liga Europa 2019/20, cuando eliminó al Ajax antes de caer frente al Inter de Milán en los octavos de final.

Entre aquellos episodios y el presente, el Getafe se mantiene instalado en una realidad menos romántica. Su principal obligación es conservar su plaza en Primera División, una tarea que exige regularidad, sacrificio y una considerable capacidad para convivir con las dificultades.

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La derrota del pasado fin de semana frente al Barcelona (3-0) no alteró sustancialmente ese escenario. El conjunto azulón, que superó al Málaga (1-0) en la jornada anterior, continúa inmerso en la pelea por sus objetivos domésticos, aunque su escasa producción ofensiva, con cuatro tantos en ocho jornadas, es un aspecto preocupante para el equipo dirigido por José Bordalás.

En Rumanía, el técnico azulón deberá administrar los esfuerzos de una plantilla que afronta un calendario exigente, con el encuentro del próximo lunes frente al Rayo Vallecano en el horizonte y con pocas posibilidades de introducir rotaciones para repartir las cargas por un número de jugadores todavía escaso y además con bajas.

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Para el choque frente al Rayo Vallecano podría estar disponible Dani Carvajal, el último y más mediático refuerzo del Getafe. El lateral de 34 años, que terminó su vinculación con el Real Madrid el pasado 30 de junio, ha firmado hasta final de temporada después de una negociación condicionada por las exigencias del control económico de LaLiga.

Sin embargo, Carvajal no podrá participar en la fase de liga de la Conference porque no figura en la relación de inscritos ante la UEFA, de la que también quedó fuera Iván Azón, uno de los delanteros habituales de Bordalás.

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El técnico alicantino tampoco podrá contar con los lesionados Zaid Romero, que sufrió un problema muscular en el cuádriceps frente al Barcelona, y Juanmi Jiménez, aquejado de molestias en una rodilla. Además, Orel Mangala y Enes Ünal, que se perdieron el último compromiso liguero por problemas físicos, están tocados y su presencia en la expedición es una incógnita.

Las ausencias condicionarán el once de Bordalás, que podría apostar por una defensa de cinco hombres con Kiko Femenía y Johan Mojica en los carriles, y Djené, Nemanja Gudelj y Abdel Abqar como centrales. Arriba, con la ausencia de Azón y la posible de Enes Ünal, Satriano aparece como único referente.

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El Getafe visitará el estadio Ion Oblemenco, con capacidad para unos 31.000 espectadores, donde le espera un equipo, el Universitatea Craiova, que atraviesa un buen momento. Segundo en la Superliga rumana, el conjunto dirigido por el portugués Filipe Coelho encadena cuatro victorias consecutivas y solo ha recibido un gol en sus últimos cinco compromisos de Liga.

Entre sus principales referencias destacan el atacante Stefan Baiaram, el delantero internacional palestino Assad Al-Hamlawi, el centrocampista Alexandru Cicaldau y el veterano carrilero Nicusor Bancu.

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Coelho tendrá las bajas del internacional costarricense Carlos Mora, sancionado tras su expulsión frente al Ararat-Armenia, y del extremo nigeriano Monday Etim, lesionado.

El Getafe buscará así comenzar con buen pie una competición que representa un paréntesis en su batalla habitual por la permanencia. Entre la obligación de sobrevivir en Primera y el privilegio de competir en Europa, el equipo de Bordalás vuelve a encontrar espacio para una aventura.

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-- Alineaciones probables:

Universitatea Craiova: Popescu; Tavares, Romanchuk, Stevanovic, Screciu, Bancu; Baluta, Cicaldau; Matei, Baiaram y Al-Hamlawi.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Gudelj, Abqar, Mojica; Andrés García, Mario Martín, Mangala, Terrats; y Satriano.

Árbitro: David Smajc (Eslovenia).

Estadio: Ion Oblemenco.

Hora: 18:45 EFE

jjl/apa