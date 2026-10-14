El CIS da vencedor al PSOE con 12 puntos sobre el PP tras el desahucio de Maricarmen

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Madrid, 14 oct (EFE).- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da vencedor al PSOE con casi 12 puntos sobre el PP -el doble que hace un mes- en su último barómetro, realizado justo después del desahucio de Maricarmen Abascal, que desató una intensa polémica política en torno a la vivienda.

El barómetro de octubre del CIS adjudica al PSOE una estimación de voto del 34 %, tres puntos más que en septiembre, mientras el PP se queda en el 22,2 %, es decir, 3,3 puntos menos que en el anterior muestreo, lo que eleva la ventaja de los socialistas sobre los populares a 11,8 puntos al comienzo de la precampaña.

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Vox se consolida en tercera posición con el 17,1 % de voto estimado (medio punto más) y Sumar/Frente Amplio le sigue con el 6,1 % (cuatro décimas más), mientras Podemos baja seis décimas hasta el 3,1 % de los apoyos, según la encuesta realizada del 1 al 6 de octubre con 5.025 entrevistas. EFE