El Castellón-Eibar abrirá la decimotercera jornada

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Madrid, 14 oct (EFE).- El encuentro Castellón-Eibar abrirá la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion a las 20.30 horas del viernes 6 de noviembre, mientras que el Almería visitará al Girona en otro de los partidos estelares a las 16:15 del domingo 8.

- Programa de la 13ª jornada:

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. Viernes 8 noviembre:

20.30 Castellón-Eibar

. Sábado 9 noviembre:

14.00 Burgos-Celta Fortuna

16.15 Cádiz-Oviedo

18.30 Córdoba-Ceuta

18.30 Leganés-Albacete

21.00 Granada-Tenerife

. Domingo 10 noviembre:

Andorra-Mallorca

16.15 Girona-Almería

18.30 Las Palmas-Eldense

28.30 Sporting-Valladolid

. Lunes 9 noviembre:

20.30 Sabadell-Real Sociedad B

EFE

jap