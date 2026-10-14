El Bribon, con el rey Juan Carlos, defiende su liderato en la Liga Nacional

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Sanxenxo (Pontevedra), 14 sep (EFE).- El ‘Bribon’, que estará nuevamente patroneado por el rey Juan Carlos, defiende su liderato en la sexta serie de la Liga de 6 Metros, que se disputará este fin de semana en la Ría de Pontevedra.

El barco del Náutico de Sanxenxo tendrá en el ‘Alibaba II’ de Miguel Lago, con grímpola del Monte Real Club de Yates de Baiona, y el ‘Titia de Mauricio Sánchez-Bella, vigente subcampeón mundial de la clase, a sus principales rivales.

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No obstante, el ‘Caprice-RH Privé’ de Guillermo Rodríguez, del Puerto Deportivo de Benalmádena, buscará repetir el gran rendimiento que ofreció en la Regata Rey Juan Carlos, donde dejó fuera del podio al Titia.

Don Juan Carlos tiene previsto llegar este jueves a Sanxenxo, donde permanecerá hasta el próximo domingo, cuando finalice la penúltima serie de la Liga, que concluirá a mediados de noviembre con la disputa de la gran final del Trofeo Xacobeo. EFE

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dmg/apa