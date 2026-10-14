El Barcelona-Arsenal se retrasa al 12 de noviembre por la coincidencia con la huelga

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Barcelona, 14 oct (EFE).- El partido entre el Barcelona y el Arsenal, correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones femenina y previsto inicialmente para el miércoles 11 de noviembre, se disputará finalmente el jueves 12, a las 18:45 hora CET (16.45 GMT), según ha informado este miércoles la UEFA.

El club catalán solicitó al organismo europeo un cambio de fecha al no poder jugarse el encuentro en las condiciones requeridas por su coincidencia con la huelga general convocada en defensa del derecho a la vivienda y en protesta por los salarios y el coste de la vida.

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De acuerdo con el Arsenal y conforme al reglamento de la competición, la UEFA ha reprogramado el encuentro para el día siguiente, el jueves 12 de noviembre, en el mismo escenario, el Spotify Camp Nou. EFE

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