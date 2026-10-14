Defensa pide a la industria que apueste por la captación de talento: "Es imprescindible"

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Madrid, 14 oct (EFE).- La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, ha hecho un llamamiento a las empresas de defensa para que apuesten por la captación y retención de talento: "Es absolutamente imprescindible" y "es el gran reto", ha afirmado.

La secretaria de Estado ha inaugurado este miércoles el Foro Anual de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas (Aesmide), una entidad -ha recordado- que tiene 101 empresas asociadas, de las cuales el 57 % son pequeñas y medianas (pymes).

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En su intervención, Valcarce ha señalado que los nuevos programas de defensa que se están desarrollando necesitan "por supuesto" de la innovación, pero "en este momento, lo que más necesita es el recurso humano, el talento, y es ese el gran reto" .

Para ello -ha sostenido- solo hay un camino: asegurar una relación fluida con los centros tecnológicos, pero también con las universidades y los centros de formación profesional.

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"El reto al que nos enfrentamos es la captación y retención de talento para la industria de defensa y en esto también tiene que operar la colaboración con todo el tejido tecnológico e industrial y también una colaboración fluida con nuestras Fuerzas Armadas", ha insistido.

Valcarce ha señalado que de las empresas participantes en los grandes programas de defensa, un 31 % son grandes, pero un 36 % son medianas y un 32% son microempresas, y ha incidido en la cooperación y la alianza entre grandes corporaciones y pymes.

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Además, ha advertido de que para garantizar la resiliencia del suministro hay que impulsar capacidades tecnológicas, "porque es la única manera de asegurar la soberanía estratégica de España".

"El ecosistema de innovación de las empresas tiene que estar plenamente alineado con las necesidades operativas de nuestras Fuerzas Armadas y, a la vez, los ejércitos tienen que conocer de primera mano la situación del desarrollo tecnológico de la base industrial española", ha apuntado.

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Tras valorar que la inversión de las empresas de defensa es líder en el conjunto de la industria española, Valcarce les ha dicho: "Ustedes están en la senda de éxito de la innovación".

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha destacado que Europa está desplegando un conjunto de instrumentos financieros sin precedentes para reforzar la base industrial y tecnológica de defensa, entre los que ha citado el SAFE, dotado con 150.000 millones de euros, que -ha dicho- representan una gran oportunidad para la industria española.

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Una oportunidad también -ha indicado- para ganar dimensión europea, para integrarse en grandes cadenas de suministro, para acelerar la innovación tecnológica y también para aumentar la competitividad internacional.

Calleja ha advertido de que el acceso a esos fondos exige preparación y capacidad de ejecución en Europa. EFE