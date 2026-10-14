Declarado de alto riesgo el Barcelona-Real Madrid

Guardar

Madrid, 14 oct (EFE).- El clásico Barcelona-Real Madrid, correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports, ha sido declarado de alto riesgo por Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

El primer duelo de la temporada entre el equipo del alemán Hansi Flick, líder en solitario de la clasificación, y el del portugués Jose Mourinho se disputará a partir de las 21:00 horas del domingo 25 de este mes en el Spotify Camp Nou.

PUBLICIDAD

El Barcelona ha vencido al Real Madrid en sus dos últimos enfrentamientos, en la final de la Supercopa de enero por 3-2 y en el encuentro liguero en el feudo azulgrana por 2-0 en mayo. EFE