Declarado de alto riesgo el Barcelona-Real Madrid

Madrid, 14 oct (EFE).- El clásico Barcelona-Real Madrid, correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports, ha sido declarado de alto riesgo por Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
El primer duelo de la temporada entre el equipo del alemán Hansi Flick, líder en solitario de la clasificación, y el del portugués Jose Mourinho se disputará a partir de las 21:00 horas del domingo 25 de este mes en el Spotify Camp Nou.
PUBLICIDAD
El Barcelona ha vencido al Real Madrid en sus dos últimos enfrentamientos, en la final de la Supercopa de enero por 3-2 y en el encuentro liguero en el feudo azulgrana por 2-0 en mayo. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Ha salido el CIS: el PSOE ganaría las elecciones generales con más de 11,8 puntos sobre el PP y Vox se dispara al 17%
El barómetro de octubre es previo a la convocatoria de las generales y a la muerte de Maricarmen
El futuro de la donación de órganos podría estar en los cerdos: cómo funcionan los xenotrasplantes y por qué en España no es una realidad
Los xenotrasplantes se realizan con cerdos modificados genéticamente para aumentar la compatibilidad inmunológica con el cuerpo humano
La cueva en Francia donde cabría Notre Dame bajo tierra y que tardó 200 millones de años en formarse
Utilizaron un globo aerostático para medirla, fue refugio de militares en tiempos de guerra y tiene esculturas naturales milenarias
Rafa Nadal presenta su propio vino tinto junto a una histórica bodega jumillana: un tinto ecológico con un precio que ronda los 60 euros
El exdeportista balear se ha unido a la centenaria firma vinícola Juan Gil para presentar una edición especial limitada que ha permitido rescatar antiguos viñedos de más de 50 años
Estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de Super Once
Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales
MÁS NOTICIAS