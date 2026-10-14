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David Hubert: "Vamos a afrontar este partido sin miedo y con ambición"

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Redacción Deportes, 14 oct (EFE).- El entrenador del Union Saint-Gilloise, David Hubert, aseguró este miércoles, en la víspera del duelo de la Liga Europa contra la Real Sociedad, que su equipo afronta la cita "sin miedo y con ambición".

"Vamos a afrontar este partido sin miedo y con ambición. Así viajamos a Plzeň (0-3) y así lo afrontaremos mañana, así como todos los partidos siguientes", manifestó el técnico belga en rueda de prensa.

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Sobre el equipo donostiarra, Hubert destacó su potencial técnico y la profundidad de su plantilla.

"La Real Sociedad tiene varias opciones para hacer rotaciones, con distintos jugadores que podrían entrar en la alineación. Es un equipo que sabe jugar muy bien al fútbol y que cuenta con grandes individualidades, por lo que hay que analizar bien las cosas, preparar a los chicos lo mejor posible y establecer el mejor plan de juego para enfrentarnos a ellos", explicó.

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Cuestionado por la posible presencia de canteranos en el once debido a las bajas, el preparador del cuadro de Bruselas mostró total confianza en los jóvenes de su equipo.

"Les espero listos para saltar al campo durante el partido e incluso para ser titulares si tuviéramos nuevos problemas en las próximas horas. No tengo ningún inconveniente en poner a jugar a los chavales si es necesario. He trabajado con ellos durante las tres semanas del parón, jugando incluso un amistoso, y ahora les puede llegar la hora de demostrar de qué son capaces en competición oficial", concluyó. EFE

pbl/cl/ism

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