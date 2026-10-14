Cortado un sentido de la A-1 en Burgos, al salirse un camión con mercancías peligrosas

Guardar

Valladolid, 14 oct (EFE).- La A-1 está cortada entre el kilómetro 213 y 211, en los carriles de sentido decreciente dentro del término municipal de Villamayor de los Montes, en Burgos, tras salirse un camión que transportaba mercancías peligrosas, según ha informado la DGT y el servicio autonómico de emergencias 1-1-2.

En torno a las 14.40 horas, un camión con mercancías se ha salido de la vía con el conductor herido.

PUBLICIDAD

El 1-1-2 ha avisado a Tráfico y a la sanidad autonómica, Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado y una ambulancia soporte vital básico y Bomberos de Burgos.

Los servicios de emergencia trabajan bajo la coordinación del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.

La DGT informa en su web de que la A-1 está cortada desde de las 15.09, entre Madrigalejo del MOnte y Villamayor de los Montes, con todos los carriles del sentido decreciente afectados. EFE

PUBLICIDAD