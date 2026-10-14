Colau está dispuesta a no ser candidata y cambiar las siglas para integrar a Podemos

Guardar

Madrid, 14 oct (EFE).- La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha dicho este miércoles que está dispuesta a no ser la candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno e incluso a cambiar el nombre de la coalición de izquierdas para poder integrar en ella a Podemos.

Colau ha asegurado en una entrevista en TVE que, a 48 horas de que concluya el plazo para cerrar las coaliciones electorales para los comicios del 29 de noviembre, hay conversaciones "muy avanzadas" y aún es posible consensuar una candidatura única de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha subrayado que no concibe una candidatura única en la que no esté Irene Montero, quien se postula como candidata a la Presidencia por Podemos, y ha insistido en que "todo se puede discutir".

"Si una persona genera más consenso que mi candidatura, adelante, cedería. Si el problema es el nombre de la formación, se cambia. No puede ser que por cosas así no se llegue a un acuerdo", ha defendido.

PUBLICIDAD

Ha destacado que lo importante es el programa y que no hay diferencias entre las formaciones en ese sentido y ha apostado por llegar a acuerdos "equilibrados", "valientes" y "generosos" por parte de todos "sin vetos ni líneas rojas".

"Hay espacio para que haya un liderazgo muy coral", ha afirmado, tras lo que ha insistido que por ella, no será: "Yo estoy abierta a discutir nombres, candidatura, números de lista... todo se tiene que poder hablar".

PUBLICIDAD

No obstante, ha precisado que "evidentemente con el consenso de todas las fuerzas" sin que una trate de imponerse al resto. "Sabemos hacerlo", ha recalcado Colau. EFE