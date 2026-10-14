Arrasate vuelve a casa con la mirada puesta en el Racing y la baja de Aimar

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Pamplona, 14 oct (EFE).- Jagoba Arrasate ha dirigido su primer entrenamiento en esta segunda etapa en Osasuna, una sesión marcada por la ilusión del reencuentro y el inicio de la preparación del duelo del domingo en El Sadar ante el Racing con la baja de Aimar, confirmada por lesión.

Jagoba Arrasate ha vuelto a pisar el césped de Tajonar como entrenador de Osasuna y lo ha hecho con una sesión a puerta abierta. Atento a cada ejercicio, analizando lo que sucedía sobre el verde y siguiendo de cerca las evoluciones de sus futbolistas, el técnico de Berriatúa ha dirigido este jueves su primera sesión en esta segunda etapa al frente del conjunto rojillo.

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Un regreso cargado de recuerdos, pero también de trabajo, porque el calendario no concede demasiado margen para preparar como le gustaría el próximo compromiso liguero. Urge la victoria tras cinco jornadas sin conocerla para un equipo que ahora mismo es decimosexto con 8 puntos.

Los rojillos han comenzado a preparar el encuentro frente al Racing, que se disputará este domingo 18 de octubre, a las 14:00 horas, en El Sadar. Arrasate dispone de pocos días para plasmar sus ideas sobre el terreno de juego, aunque cuenta con una ventaja importante: conoce a buena parte de los futbolistas con los que ya trabajó durante su anterior etapa en Pamplona. Un grupo con el que comparte experiencias y referencias, algo que puede facilitar la adaptación a esta nueva etapa.

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La sesión ha incluido ejercicios de activación, posesión, fútbol y finalizaciones. Una primera toma de contacto sobre el césped para empezar a preparar una cita importante para los navarros, con el nuevo entrenador ya al mando y el objetivo inmediato de llegar en las mejores condiciones al domingo.

En el apartado médico, Jorge Herrando, Raúl Moro, Romain Del Castillo y Asier Bonel han continuado con sus respectivos procesos de recuperación. Kike Barja, por su parte, ha trabajado de manera individual debido a unas molestias musculares y es duda para el encuentro ante el Racing.

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La noticia más preocupante es la de Aimar Oroz. Las pruebas realizadas en la Clínica Universidad de Navarra han confirmado una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, por lo que el centrocampista ha comenzado su proceso de recuperación y queda pendiente de evolución.

Su presencia el domingo está descartada y su regreso dependerá de cómo evolucione la lesión, con Sevilla y Calatayud para cerrar octubre. Una baja sensible para Osasuna, que pierde temporalmente a un futbolista cuya calidad y capacidad para generar juego pueden resultar determinantes.

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El equipo volverá a ejercitarse el jueves, en una sesión a puerta abierta a partir de las 10:30 horas. La preparación continuará el viernes, también a puerta abierta, y concluirá el sábado con un entrenamiento a puerta cerrada.

Tres sesiones por delante para que Arrasate siga tomando el pulso al equipo y prepare su primer partido de esta nueva etapa, con el Racing en el horizonte y El Sadar como escenario del reencuentro. EFE

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