Arranca la huelga indefinida de la educación en Madrid con cargas y cinco detenidos

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Madrid, 14 oct (EFE).- La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid ha arrancado este miércoles con una carga policial contra estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en la Universidad Complutense de Madrid, además de cinco detenidos por atentado contra la autoridad, según informan a EFE fuentes policiales.

Delegación de Gobierno ha indicado a EFE que la actuación se ha desarrollado tras el intento de los estudiantes de "rebasar el cordón policial y realizar dos ataques a la policía", con dos agentes que han resultado lesionados leves.

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Por otro lado, el portavoz del Sindicato de Estudiantes, Carlos Ochoa, ha indicado a EFE que las cargas se han producido a primera hora de la mañana cuando la policía ha hecho "una carga salvaje" que se ha saldado con "varios heridos y detenidos".

Ha insistido en que se estaba realizado un piquete informativo "acorde una huelga indefinida" con docentes y estudiantes, mientras la Policía e Interior han actuado de una forma "desproporcionada".

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A primera hora de la mañana las educadoras infantiles han cortado el Paseo de la Castellana, a la altura de Rubén Darío, como parte de las acciones de la huelga indefinida que la educación pública madrileña y para recordar que llevan más de seis meses de huelga "sin marco de negociación a la vista".

A lo largo de la jornada de hoy se realizarán varias movilizaciones en Madrid, entre ellas, una concentración de los sindicatos convocantes en la Puerta del Sol a las doce de la mañana y culminará con una manifestación que arrancará a las seis de la tarde desde Atocha.

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Unos 65.000 docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid están llamados a participar desde este miércoles 14 de octubre en una huelga indefinida para reclamar mejoras laborales y denunciar el "deterioro" de la enseñanza pública.

La huelga en la enseñanza no universitaria está impulsada por CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto con las plataformas Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP, que se han definido como el bloque unitario.

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Entre sus reivindicaciones, destacan la reducción a 17 periodos lectivos semanales en Educación Secundaria y FP, y 22 en Infantil y Primaria; la bajada de ratios en todos los niveles; el aumento de los recursos de atención a la diversidad; la subida de los salarios de los docentes y un plan de choque de Formación Profesional.

De forma paralela, el sindicato CSIF también ha convocado tres días de huelga, del 14 al 16 de octubre.

Asimismo, este miércoles irán a la huelga la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. EFE

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