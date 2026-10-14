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Admiten la demanda del titular de las escuelas Pare Manyanet contra los padres de dos alumnos que se suicidaron

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El juez ha admitido a trámite la demanda de la congregación Fills de la Sagrada Familia, titular de las escuelas Pare Manyanet en Catalunya, contra los padres de dos alumnos de centros de Barcelona que se suicidaron (Kira en 2021 y Óscar en 2019) por presunta vulneración del derecho al honor e injurias y calumnias, han informado a Europa Press de fuentes de la institución.

Según ha avanzado '3Cat' este miércoles y confirman dichas fuentes, la institución acusa a las familias de haber hecho declaraciones públicas a los medios y en redes sociales en que afirmaban que el colegio no protegió a sus hijos cuando supieron que sufrieron acoso escolar o sexual.

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Concretamente, se refieren a una entrevista que el padre de Kira grabó en uno de los centros del Pare Manyanet en la que, según la institución, manifestaba continuamente que no se tomaba ninguna medida al conocer casos de pederastia en dichos centros.

Por ello, piden a los padres, así como a la Asociación Trencats (contra la violencia en las escuelas), una indemnización de 70.000 euros.

La demanda fue presentada en verano y se desestimó, pero la congregación recurrió la decisión y finalmente se ha estimado admitirla a trámite.

REPRESALIAS CONTRA LA FAMILIA

Según ha explicado María José, la madre de Kira, en declaraciones a Europa Press este miércoles, esta demanda es una represalia contra las familias para intentar "taparles la boca" antes de la celebración del juicio en enero por la causa de su hija, el primer caso, según ella, donde la víctima de acoso sexual ya está muerta.

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"Están quedando retratados", asegura la madre de Kira, que critica que la congregación Fills de la Sagrada Família y el Pare Manyanet es lo mismo, si bien considera que con esta demanda tratan de proteger y limpiar su imagen ante las familias que ponen en sus manos la educación de sus hijos.

Finalmente, recuerda que el Pare Manyanet ya ha sido condenado como responsable de abusos sexuales de uno de sus miembros y que hay otra causa abierta por parte de otro miembro de la congregación acusado de coso laboral, coacciones y obstrucción a la justicia por supuestas represalias contra el informático que denunció a un cura pedófilo que fue condenado.

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EuropaPress

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