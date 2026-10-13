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Zverev celebra su número 1 pasando a cuartos, en los que también estará Davidovich

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Shanghái (China), 13 oct (EFE).- El ya oficialmente número uno del tenis mundial para 2026, el alemán Alexander Zverev, celebró el hito ganándose un billete para los cuartos de final del Másters 1.000 de Shanghái, una ronda a la que también accedió el español Alejandro Davidovich Fokina tras una auténtica historia de resurrección.

Las miradas estaban puestas este martes en 'Sascha' tras confirmarse que acabará el año por primera vez en lo más alto del 'ranking', beneficiado por la ausencia del italiano Jannik Sinner hasta 2027 a causa de problemas físicos y por la sorpresiva eliminación el lunes del español Carlos Alcaraz a manos del belga Zizou Bergs.

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El alemán se tuvo que ir a los tres sets ante el kazajo Alexander Bublik, pero este se vino abajo en el momento decisivo y acabó entregando la espada pasadas las dos horas y media por 7-6 (6), 4-6 y 7-6 (1). Eso sí, Zverev dio, una vez más, muestras de dolor, aparentemente de nuevo en un tobillo.

La jornada en la pista central del complejo de Qizhong había empezado con victoria para el australiano Alex de Miñaur ante el ruso Karen Khachanov (6-3, 6-4). El noveno cabeza de serie del torneo se convirtió así en el primer clasificado para cuartos de final tras retirarse por lesión de la final del Abierto de Pekín y renunciar a la posibilidad del título en favor del serbio Novak Djokovic.

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Le seguiría el francés Arthur Gea, una de las sorpresas en esta edición. En su debut en Shanghái ha superado a su compatriota Ugo Humbert, 30.º cabeza de serie, al estadounidense Ben Shelton, el número 4 del tenis mundial, y este martes, al checo Jakub Mensik, el decimotercer favorito, por 7-6 (4) y 6-4.

Quienes aguantaron hasta el último turno disfrutaron de la remontada de un Davidovich que parecía totalmente muerto tras un primer set en el que logró rascar solo un 1-6 en contra ante el polaco Hubert Hurkacz para cuajar luego un 6-3 y cerrar el definitivo 'tie break' en 7-6 (6).

La jornada de este miércoles arrancará con el duelo entre el español Rafa Jódar y el neerlandés Botic van de Zandschulp, y también tendrá entre sus protagonistas a dos de los cinco principales favoritos: el ruso Daniil Medvedev, ante el ex 'top 3' griego Stefanos Tsitsipas, y el canadiense Felix Auger-Aliassime, contra el noruego Casper Ruud. EFE

(foto)

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