Varios grupos de ceutíes ya aguardan la visita de los monarcas junto al Ayuntamiento

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Ceuta, 13 oct (EFE).- Varios grupos de ciudadanos ya aguardan a las puertas del Ayuntamiento de Ceuta la llegada de los reyes, prevista para las 12:30 horas de esta mañana, con la intención de estar lo más cerca posible de Felipe VI y Letizia.

El centro de la ciudad de Ceuta ha amanecido engalanado este martes para la histórica visita de los reyes de España que llegarán a la ciudad autónoma para expresar su cariño y apoyo a sus ciudadanos tras la entrada masiva de migrantes a finales del pasado mes de julio.

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Las banderas de España lucen en la mayoría de los balcones y ventanas y en las vallas en el centro de la ciudad, donde según ha podido comprobar EFE, los ceutíes se han concentrado ya en los aledaños de la Plaza de África y de la Gran Vía, las dos principales calles de acceso al Ayuntamiento, que están valladas y bajo unas fuertes medidas de seguridad tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.

Los primeros ciudadanos han aparecido por el Ayuntamiento poco después de las nueve y media de la mañana con banderas de España y de Ceuta para expresar su cariño a los reyes en esta primera visita oficial a la ciudad.

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Uno de los concentrados en los aledaños del Palacio Autonómico, José Hidalgo, ha recordado a EFE que estuvo también en la visita que Juan Carlos I y Sofía efectuaron a la ciudad el 5 de noviembre de 2007.

Los reyes llegarán a las 12:30 horas al Ayuntamiento de Ceuta y comenzarán una apretada agenda tras la que pernoctarán en la ciudad, en lo que será la primera ocasión que ocurre en democracia y el miércoles se desplazarán hasta Melilla . EFE

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