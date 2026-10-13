Vari Caramés dedica el Premio Nacional de Fotografía a su mujer, que supo que se lo darían

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Ferrol, 13 oct (EFE).- El ferrolano Vari Caramés, que este martes ha sido galardonado con el Premio Nacional de Fotografía, dedica esta distinción a su mujer, Ángeles, fallecida hace siete años y si lo hace es porque una vez le dijo, muy segura, "algún día te lo darán".

"Estoy superado, emocionado, feliz", ha confesado en conversación telefónica con EFE el gráfico, que ha recibido multitud de llamadas desde que trascendió el reconocimiento, una decisión para él "tan inesperada" que le ha dejado "descolocado".

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Sobre sus méritos, ha apuntado que no se le reconoce por unas fotos, sino por un trabajo de toda una vida, y ha admitido que "quién no ha soñado" con un galardón así, aunque con el matiz de que no por ello ha estado obsesionado con estos premios.

"Me ha tocado, me alegro un montón; hay fotógrafos maravillosos, pero solo se le puede dar a uno", ha recalcado Caramés, que ha añadido que se siente "encantado de la vida" por figurar en una lista de premiados en la que hay muchos amigos suyos y con cuya "inmensa mayoría" de integrantes guarda además una buena relación.

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Ha reivindicado en sus primeras palabras luego de este triunfo la labor de los "clásicos", los que se enmarcan en su misma generación, y ha apostado por "tomar unas cañas con ellos" más pronto que tarde.

Ha conocido Vari Caramés su victoria totalmente "agobiado", ya que cuando se hizo público se encontraba en una oficina bancaria tras sufrir una retirada ilegal de dinero en su cuenta por un ciberataque.

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El ferrolano ha contado que recibió una llamada de una responsable del Ministerio de Cultura para comunicarle la noticia y no descarta que entre las que no ha podido atender al encontrarse en esa situación estuviese la del propio titular de esa cartera, Ernest Urtasun: "Igual no la cogí".

Vari Caramés desconoce cuándo tendrá lugar la entrega del Premio Nacional de Fotografía, cuyo jurado ha valorado la vigencia y contemporaneidad de su trabajo, su aportación a la fotografía artística y su contribución a la renovación cultural gallega desde los años ochenta. EFE

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