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Unos 150 senderistas aislados en Nepal por la destrucción de rutas tras una nueva riada

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Katmandú, 13 oct (EFE).- Más de 270 personas, entre ellas 150 senderistas extranjeros, permanecen aisladas en una región montañosa del centro de Nepal después de que una crecida repentina destruyera el domingo senderos y puentes colgantes, impidiendo su salida de la zona.

"No pueden subir a cotas más altas porque es el Tíbet, y tampoco pueden bajar a los pueblos porque los puentes y los senderos se han derrumbado", explicó a EFE el presidente de la Asociación de Agencias de Senderismo de Nepal (TAAN, en inglés), Sagar Pandey.

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Los excursionistas se encuentran a salvo en distintos puntos de las rutas afectadas, junto con 120 guías y porteadores nepalíes, precisó Pandey.

Las autoridades nepalíes informaron de que cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, continúan desaparecidas y más de 200 viviendas quedaron destruidas por la inundación.

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Representantes de la TAAN se reunieron el lunes con el ministro de Turismo de Nepal, Khadak Raj Paudel, para informar al Gobierno de la situación y coordinar el rescate en helicóptero de las personas incomunicadas.

Las operaciones de emergencia han permitido rescatar hasta el momento a 302 personas, entre ellas 19 extranjeros y 13 personas sacadas de entre los escombros.

Según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), la riada afectó a la zona rural de Chumnubri, en el distrito de Gorkha, alrededor de las 5.30 hora local del domingo (23.45 GMT del sábado).

Un total de 156 efectivos del Ejército de Nepal fueron movilizados para apoyar las labores de búsqueda, rescate y asistencia. Cuatro helicópteros militares, entre ellos un MI-17, participan en el operativo junto con los equipos de tierra.

Una investigación científica preliminar apunta a la ruptura de una represa natural formada por un desprendimiento de hielo, rocas y tierra en el Himalaya como posible origen de la inundación.

La nueva riada golpea a un país que aún se recupera de la catástrofe del pasado agosto, que dejó miles de cuerpos y restos humanos recuperados y más de 5.000 desaparecidos antes de que el Gobierno nepalí diera por finalizada la búsqueda activa a principios de este mes. EFE

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