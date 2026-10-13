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UGT y CCOO piden subir al menos un 7 % el SMI y llevarlo por encima de los 1.300 euros

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Madrid, 13 oct (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado este martes que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 debería ser de, al menos, el 7 %, una propuesta compartida con CCOO.

En rueda de prensa conjunta para presentar la convocatoria de huelga general que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, Álvarez ha defendido este incremento que, como mínimo, llevaría el SMI a los 1.306 euros brutos en 14 pagas.

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha pedido al comité de expertos que tengan listo para el final de este mes o el arranque de noviembre su propuesta de subida del salario mínimo con una propuesta garantice que no se pierda poder adquisitivo.

El Gobierno aprobó para este año un aumento del 3,1 % del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, 17.094 euros brutos anuales. EFE

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