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Pontón ve "clave" un BNG "con más fuerza en Madrid" para frenar "al bloque reaccionario"

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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reafirmado que en las elecciones generales del 29 de noviembre será "clave" un Bloque Nacionalista Galego "con más fuerza en Madrid" para frenar "al bloque reaccionario" y ha vuelto a descartar coaliciones con otras fuerzas del ámbito de la izquierda.

En un desayuno informativo celebrado este martes en Santiago, donde ha estado acompañada de los representantes del Bloque en las Cortes Generales durante esta legislatura, el diputado Néstor Rego y la senadora Carme da Silva, Pontón ha subrayado la relevancia de que Galicia "tenga más peso político en el Estado" a través de los representantes del BNG.

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Así, ha presentado una alternativa "clara y firme" en defensa de "los intereses de Galicia y de los gallegos", para lo que, ha insistido, "es clave que el BNG tenga más fuerza en Madrid". "Somos la alternativa que defiende derechos, libertades, más avances sociales, como hemos demostrado a lo largo de estos cuatro años, partiendo de una premisa que tenemos clara: el BNG es garantía de que el PP y Feijóo van a seguir muchos años en la oposición", ha reafirmado.

En esta línea, ha vuelto a reiterar que con un único diputado en el Congreso el BNG "ha conseguido más avances para los gallegos que el resto de diputados", subrayando que son "la garantía de que en Madrid vaya a haber una voz firme en defensa de Galicia", además de que se cumpla "el derecho a la vivienda, se mejoren las pensiones y se amplíen derechos sociales".

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Para ello, ha pedido concentrar el voto en el BNG para "frenar al bloque reaccionario" y dar "una voz firme a favor de las mayorías sociales".

"DERROTISMO"

Por otro lado, Ana Pontón ha instado a la ciudadanía a huir de discursos "que juegan con las emociones, con la idea del miedo" y de "derrotismo", momento en el que ha apelado a acudir a las urnas "con ilusión, con Galicia en la cabeza y en el corazón" y ser conscientes de que "la única batalla que se pierde es la que no se da".

"Hay muchas personas que miran para nosotros, que dudan qué hacer el próximo 29N. Algunas se sienten decepcionadas con políticas de un Gobierno que no ha sido valiente. La alternativa para que ese motor funcione es el BNG", ha reivindicado.

COALICIONES

Preguntada sobre si existe la posibilidad de que el BNG concurra con otras fuerzas políticas a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Pontón ha insistido: "El BNG va a ir con el BNG y si tenemos alguna coalición será con el pueblo gallego".

Asimismo, sobre los movimientos en el ámbito de la izquierda estatal, la líder nacionalista ha remarcado que respeta "los debates, valoraciones y circunstancias" de otras fuerzas, pero el BNG está "centrado" en lograr "más fuerza en Madrid para que la vida de los gallegos importe". "En Galicia hay alternativa y esa alternativa es el BNG", ha zanjado.

ACUERDOS INVESTIDURA

Por su parte, Néstor Rego ha puesto en valor que el BNG "puede acreditar un trabajo constante y permanente" de los intereses de Galicia en el Congreso y de ser "el mayor antídoto ante la involución que representa la derecha reaccionaria".

Para el diputado nacionalista, el balance de este tiempo en la Cámara Baja es "incuestionable", ya que el acuerdo de investidura, ha manifestado, ha servido para, entre otras cosas, lograr descuentos de hasta el 75% en la AP-9, incremento de plazas ferroviarias en el eje atlántico, que se elevasen a 19 las semanas de permiso de paternidad o que se incrementasen los fondos para dependencia.

En todo caso, ha reconocido que ha habido "incumplimientos" y medidas que se quedaron paradas con el anuncio de adelanto electoral, además de otras que "el PSOE ha ido demorando de manera injustificable".

A este respecto, Rego ha asegurado que contaba con el compromiso del Ministerio de Transportes para que en el mes de febrero se declarasen "núcleos de Cercanías" Vigo-Pontevedra y A Coruña-Ferrol.

"No negamos que no está cumplido al 100%, pero creo que permite constatar algo: que un diputado del BNG consiguió bastante más que las demás fuerzas políticas", ha proclamado.

También Pontón ha señalado que es "evidente" que el acuerdo de investidura "fue positivo para Galicia", aunque no se lograse todo lo que quería, mientras que Carme da Silva ha vuelto a insistir en la necesidad de contar "con más peso político" para "incidir en las decisiones".

CANDIDATURAS: 24 DE OCTUBRE

Cuestionada sobre las candidaturas del Bloque en las cuatro provincias gallegas, la portavoz nacional ha manifestado que habrá durante estos días asambleas comarcales en las que la militancia hará sus propuestas y el día 24 se celebrará un Consello Nacional en el que se aprobarán las listas.

"Pero, sobre todo, es muy importante el objetivo: que tengamos más peso en Madrid para ser también desde aquí ese muro de contención contra esa ola reaccionaria que estamos viendo", ha reiterado antes de evitar pronunciarse sobre si habrá continuidad en los cabezas de lista: "Siempre optamos por los mejores y las mejores".

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EuropaPress

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