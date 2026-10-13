Ponsarnau (Surne) advierte de la necesidad de "alargar" la rotación frente al Slavia

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Bilbao, 13 oct (EFE).- El entrenador del Surne Bilbao, Jaume Ponsarnau, advirtió de la necesidad de "alargar el equipo" hasta los doce jugadores inscritos para "repartir energías" y contrarrestar "la propuesta muy intensa" del Slavia Praga en el partido que enfrentará a ambos equipos este miércoles en Miribilla.

"Contra Burgos la rotación se limitó a diez jugadores y en Europa tenemos que alargarla", subrayó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro de la segunda jornada de la Liga de Campeones (BCL), que afronta tras estrenarse con una victoria en la pista del Igokea bosnio.

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La ampliación de la rotación, pendiente del descarte que deberá realizar Ponsarnau, abrirá la puerta a jugadores como Manex Ansorregi, Dan Duscak y Ondrej Hustak, que no participaron el domingo ante el conjunto burgalés y que sí tuvieron minutos en el estreno europeo.

"El Slavia tiene jugadores que han sido absolutos dominadores de esta competición y el Nymburk —club con el que se fusionó la pasada campaña— ha sido un equipo importante en la BCL, un ejemplo y un referente para los entrenadores por sus diferentes propuestas defensivas y ofensivas. Ha sido siempre un equipo importante", destacó.

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Ponsarnau definió al conjunto checo como un equipo "muy vistoso", con dos "generadores muy claros" en sus bases, Ronaldo Segu y Javian McCollum. "Juega muy rápido, tiene buenos tiradores y pívots polivalentes que juegan cerca y lejos del aro. Siempre intenta hacerte canasta desde la carrera", explicó.

El técnico catalán considera que "los partidos de casa marcan el camino", aunque, sin restar importancia al encuentro ni a la posibilidad de sumar la segunda victoria consecutiva, recordó que el Surne Bilbao perdió la pasada temporada en su estreno europeo en Miribilla ante el Peristeri y acabó conquistando la Copa FIBA Europa.

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"Todos los partidos son importantes, pero hay tiempo para encontrar una solución. Para la mentalidad que queremos tener en esta competición sería muy bueno sacar un buen resultado, pero tenemos que aumentar nuestro repertorio y, en cuanto a la inversión, sería un error pensar que solo queremos ganar mañana. Queremos hacer una buena temporada", incidió. EFE

ibn/jas/fc