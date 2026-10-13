Paralizado el desahucio de una familia con tres hijos en Palma

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Palma, 13 oct (EFE).- Un juez ha paralizado en el último momento un desahucio por impago de alquiler en un piso de Palma de una familia con tres menores, uno de ellos diagnosticado con un trastorno del espectro autista, según ha explicado el portavoz de Stop Desahucios Mallorca, Joan Segura.

Segura ha detallado que "el juzgado ha confirmado muy tarde la suspensión del lanzamiento de una familia con tres niños, la mayor de ellas con trastorno del espectro autista de grado tres y el pequeño en estudio sobre el mismo trastorno".

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La vivienda está alquilada por una empresa cuyo dueño "es el propietario de una gran academia de idiomas y de varios pisos, y no tiene problemas inmediatos", ha asegurado el portavoz, al que han acompañado esta mañana una docena de activistas.

El proceso de lanzamiento se inició a raíz de un impago debido a un despido. La indemnización por despido llegó después del plazo de pago del alquiler, por lo que el contrato quedó rescindido.

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La empresa propietaria se personó en el proceso como pequeña tenedora y presentó un certificado del registro de la propiedad de que no tiene ninguna vivienda en propiedad. "Está alquilando un local como vivienda, una cuestión sancionable por la Conselleria balear de Vivienda", ha dicho Segura.

Según la entidad, el propietario ha conseguido la consideración de pequeño tenedor al tener sus propiedades divididas a su nombre y el de varias empresas, "pero es un gran negociante que debería estar considerado gran tenedor".

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Stop Desahucios Mallorca afirma que el procedimiento debería mantenerse suspendido por el Real Decreto de 2020, y acogerse a la disposición adicional tercera, según la cual no podría reanudarse sin una mediación previa que concluyera en acuerdo entre las partes o en una alternativa habitacional.

Ha denunciado que no se están haciendo mediaciones, ni ofreciendo alternativas. "Cuando conseguimos que se paralice un desahucio de gran tenedor, optan por vender y no instar la negociación", ha explicado.

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La entidad considera que este desahucio debería quedar paralizado hasta 2030 "e incluso dar más de una solución con el decreto Maricarmen, pero todavía es pronto para saber qué pasará", ha advertido Segura.

El portavoz de la entidad ha señalado que los nuevos decretos del Gobierno "probablemente sean de los mejores paliativos que ha ofrecido el Gobierno durante la legislatura, pero no dejan de ser paliativos". EFE

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