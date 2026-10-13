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Mínguez (PSOE) culpa al PP de los insultos a Sánchez y justifica las respuestas "contundentes" de Óscar Puente

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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha culpado hoy al Partido Popular de los insultos que se profieren contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y ha justificado las respuestas de Óscar Puente a los mismos, calificándolos de "contundentes".

Así se ha pronunciado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada si se ha normalizado el insulto en política después de que ayer Pedro Sánchez fuera insultado y abucheado cuando llegó al desfile del 12 de octubre.

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Según Mínguez, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha dejado claro que "los insultos se acabarán cuando gobierne Feijóo". En este sentido, ha señalado que en las bancadas del PSOE en el Congreso se aplaude pero con la del PP "es imposible seguir una sesión de control porque no hay palabra que no interrumpan".

Dicho esto, ha apuntado que fue el PP quien llamó "hijo de puta" a Pedro Sánchez y que desde ese partido se le llama "con normalidad absoluta tirano, enfermo mental" o "cabrón, gaseable" o se dice que le van a meter en el maletero".

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"No lo está diciendo la gente de la calle, es que lo están diciendo los líderes, los portavoces del Partido Popular", ha exclamado al tiempo que ha pedido que no se normalice el insulto.

En su opinión, lo que está ocurriendo es que hay unos que insultan y otros que son insultados y rechaza que los socialistas tengan que "poner una mejilla" por lo que ha justificado las respuestas "contundentes" que da el ministro de Transportes, Óscar López, quien asegura que recibe muchos insultos por minuto en Twitter, en referencia a la red X.

A este respecto, ha señalado que a veces "Óscar Puente tendrá un discurso contundente que a veces se confunde con un insulto", ante "ataques que son miserables". Pero ha añadido que el ministro no les llama "cabrones, ni de hijos de puta, ni (habla) de meterlos en los maleteros, ni de llevarlos a las horcas".

En opinión de Mínguez, "la sociedad está así porque hay unos dirigentes del Partido Popular que lo provocan" y ha puesto como ejemplo que en la "sede (del PSOE) de Cantabria entraron con explosivos" y ha recordado los insultos que recibió la diputada por Ceuta (cuando fue confundida con un miembro de una ONG en la ciudad autónoma).

También ha criticado que los "fascistas vayan con banderas" a la acampada de la Puerta del Sol, que se está "manifestándo por un derecho tan digno como es el derecho a una vivienda". Dicho esto, ha añadido que ella ve clarísimo que quien está "torpedeando la sociedad" es el PP.

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