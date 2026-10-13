Miguel Sierra, unos 3 meses de baja al tener que ser operado de una luxación en un hombro

Guardar

Sevilla, 13 oct (EFE).- El extremo del Sevilla Miguel Sierra será operado "en los próximos días" de una luxación del hombro derecho sufrida este pasado lunes en el partido que su equipo empató 3-3 en el campo del Levante y, aunque el club no ha precisado un plazo estimado de recuperación, por el tipo de lesión estará alrededor de tres meses de baja.

Miguel Sierra tuvo que ser sustituido en el minuto 68 por Alfon González tras la acción en la que se lesionó, en la que el árbitro cántabro Adrián Cordero Vega no señaló falta, lo que censuraron los sevillistas.

PUBLICIDAD

El canterano del Sevilla, quien ha dado el salto esta campaña al primer equipo y lleva dos goles en ocho partidos, todos como titular, "fue sometido este martes a pruebas médicas que confirman que sufre una luxación de la acromioclavicular del hombro derecho y será operado de esta lesión en los próximos días", informó en un parte médico el club.

Esta lesión frena la destacada progresión que llevaba el extremo granadino, de 22 años, en su debut en Primera División, en la que en este inicio de LaLiga EA Sports ha demostrado ser un atacante incisivo en la banda derecha y una de las armas ofensivas del conjunto entrenado por Luis García Plaza.

PUBLICIDAD

Aún con el agrio sabor que dejó el 3-3 en el Ciutat de València, al llegar en el minuto 100, el conjunto del barrio de Nervión recibió este martes una noticia positiva para su encuentro del próximo domingo en el estadio del Real Madrid, ya que el delantero belga Lucas Stassin se reincorporó al trabajo con el grupo tras varias semanas lesionado.

Para el encuentro en el Santiago Bernabéu es baja segura, además de Miguel Sierra y del central brasileño Marcao Teixeira, también lesionado, el delantero lebrijano Isaac Romero, expulsado en el tiempo añadido del partido contra el Levante justo después de marcar el 2-3, al mandar callar a la grada en su celebración y ver su segunda amarilla. EFE

PUBLICIDAD