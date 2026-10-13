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Los reyes visitan un colegio de infantil en Ceuta, con un 70% de alumnado musulmán

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Ceuta, 13 oct (EFE).- Los reyes han visitado en la tarde del martes el colegio Vicente Aleixandre, situado en la barriada Manzanera de Ceuta, con cerca de un 70 % de alumnado de religión musulmana, en el que han podido escuchar a madres y padres de los alumnos, a docentes y personal del centro educativo.

Antes, han recorrido una de las calles de esta barriada donde han sido aclamados por cientos de ceutíes a los que han saludado y con los que se han hecho fotos y 'selfies', entre los aplausos y los gritos de "Se nota, se siente, los reyes están presentes" o "Felipe, Felipe".

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El barrio ha llenado de banderas de Ceuta y España sus fachadas para recibir a los reyes en esta histórica jornada de su primer viaje a la ciudad autónoma, con la que quieren expresar su cariño a sus ciudadanos tras la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos que sufrieron a finales de julio.

Los reyes, el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han sido recibidos por la consejera de Educación y Cultura de Ceuta, Pilar Orozco, y el director provincial de Educación, Cristóbal Guzmán, quienes les han mostrado este colegio de infantil y primaria en el que estudian 141 alumnos, con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.

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·De ellos, un 69 % del alumnado es de religión musulmana y un 27 % católica, mientras que un 4 % recibe atención educativa.

El centro atiende, actualmente, 12 casos de alumnado con necesidades especiales y cuenta con 21 profesores.

Los reyes han visitado dos aulas, la primera de tercero de infantil, con niños de 4 y 5 años, donde han charlado con los pequeños y se han sentado con ellos en las mesas donde jugaban con pegatinas.

Felipe VI, sentado en una minúscula silla de infantil, ha respondido a uno de los niños que le ha preguntado si el bastón que llevaba que era "de mando y es del presidente", Juan Vivas, que también se encontraba en el interior del aula junto con el ministro Torres; una clase de 8 niños, de los que seis son musulmanes y dos católicos.

Posteriormente han salido al patio donde los alumnos les esperaban y donde se ha desatado una auténtica locura entre los niños, que les han entregado cartas.

Han posado para una foto y han charlado en el patio con profesores mientras los niños corrían y jugaban.

Felipe VI y la reina Letizia han acabado metiéndose en una casita de cartón que había en el patio hecha por la directora del colegio, Patricia Barragán, junto a algunos de los niños. EFE

(foto) (vídeo)

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