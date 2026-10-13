Los reyes se dan un baño de multitudes a su llegada a Ceuta

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Ceuta, 13 oct (EFE).- Los reyes se han dado un baño de multitudes este martes a su llegada a Ceuta, donde han sido recibidos por miles de ceutíes que, con banderas de España, coreaban vivas a Felipe VI y cánticos de 'yo soy español', antes de reunirse con representantes de la ciudad y miembros de la Asamblea.

Felipe VI y doña Letizia han llegado a las 12:15 horas al helipuerto de Ceuta y se han desplazado en coche hasta la Plaza de la Constitución donde han recorrido a pie la Gran Vía que llega hasta la plaza del Ayuntamiento.

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Un paseo de menos de 200 metros que han tardado en recorrer cerca de media hora saludando a los ciudadanos de Ceuta que, ataviados con banderas de España, han coreado vivas a los reyes, lemas como 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende' y 'Yo soy español'.

Mientras los reyes recorrían esa avenida, acompañados por el presidente de Ceuta, Juan Vivas, las campanas de la iglesia de Santa María de África, patrona de la ciudad, no han dejado de repicar.

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Al llegar al Ayuntamiento, han sido recibidos por los miembros de la Asamblea, tras lo que han salido al balcón principal del edificio a saludar a los ceutíes, acompañados por Vivas, y después por el ministro de Política Territorial y a cargo del mando único, Ángel Víctor Torres, que ha sido recibido con abucheos.

A continuación, Felipe VI y la reina Letizia se han reunido en una sala contigua al denominado 'salón del trono' con Juan Vivas, el delegado del Gobierno, David de la Encina, el ministro Torres y representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

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En el salón del trono, Vivas entregará a los reyes las llaves de oro de la ciudad en un acto en el que estarán acompañados por una representación sociedad ceutí, de las cuatro comunidades religiosas, de la Justicia, autoridad portuaria, Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios y sindicatos, así como la cúpula militar y la guardia civil y de los vecinos de la ciudad autónoma y la mayoría de los 25 diputados de la Asamblea. EFE

(foto) (vídeo)