Espana agencias

Los reyes se dan un baño de multitudes a su llegada a Ceuta

Guardar

Ceuta, 13 oct (EFE).- Los reyes se han dado un baño de multitudes este martes a su llegada a Ceuta, donde han sido recibidos por miles de ceutíes que, con banderas de España, coreaban vivas a Felipe VI y cánticos de 'yo soy español', antes de reunirse con representantes de la ciudad y miembros de la Asamblea.

Felipe VI y doña Letizia han llegado a las 12:15 horas al helipuerto de Ceuta y se han desplazado en coche hasta la Plaza de la Constitución donde han recorrido a pie la Gran Vía que llega hasta la plaza del Ayuntamiento.

PUBLICIDAD

Un paseo de menos de 200 metros que han tardado en recorrer cerca de media hora saludando a los ciudadanos de Ceuta que, ataviados con banderas de España, han coreado vivas a los reyes, lemas como 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende' y 'Yo soy español'.

Mientras los reyes recorrían esa avenida, acompañados por el presidente de Ceuta, Juan Vivas, las campanas de la iglesia de Santa María de África, patrona de la ciudad, no han dejado de repicar.

PUBLICIDAD

Al llegar al Ayuntamiento, han sido recibidos por los miembros de la Asamblea, tras lo que han salido al balcón principal del edificio a saludar a los ceutíes, acompañados por Vivas, y después por el ministro de Política Territorial y a cargo del mando único, Ángel Víctor Torres, que ha sido recibido con abucheos.

A continuación, Felipe VI y la reina Letizia se han reunido en una sala contigua al denominado 'salón del trono' con Juan Vivas, el delegado del Gobierno, David de la Encina, el ministro Torres y representantes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En el salón del trono, Vivas entregará a los reyes las llaves de oro de la ciudad en un acto en el que estarán acompañados por una representación sociedad ceutí, de las cuatro comunidades religiosas, de la Justicia, autoridad portuaria, Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios y sindicatos, así como la cúpula militar y la guardia civil y de los vecinos de la ciudad autónoma y la mayoría de los 25 diputados de la Asamblea. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Felipe VI y la reina Letizia son recibidos entre vítores y se dan un baño de masas en su visita histórica a Ceuta

Los reyes han comenzado este martes su visita a la ciudad autónoma de Ceuta y el miércoles pondrán rumbo a Melilla

Felipe VI y la reina Letizia son recibidos entre vítores y se dan un baño de masas en su visita histórica a Ceuta

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

La suculenta de hojas rayadas que decora la casa y es ideal para quienes empiezan en la jardinería

Sus hojas carnosas con bandas blancas almacenan agua y toleran el descuido ocasional, una ventaja clave para quienes recién incursionan en el cuidado de especies de interior

La suculenta de hojas rayadas que decora la casa y es ideal para quienes empiezan en la jardinería

La sartén fría: el truco de una chef estrella Michelin para hacer unos huevos revueltos perfectos

La cocinera australiana Sian Almond explica cómo conseguir una textura suave y cremosa de una receta que destaca por ser fácil y prepararse rápido y con pocos ingredientes

La sartén fría: el truco de una chef estrella Michelin para hacer unos huevos revueltos perfectos

Huelga de profesores en la Comunidad de Madrid: fechas, reclamaciones y servicios mínimos

Los docentes de todos los niveles educativos irán a la huelga en Madrid a partir de este miércoles 14 de octubre

Huelga de profesores en la Comunidad de Madrid: fechas, reclamaciones y servicios mínimos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y da cinco días para personarse a unos afectados que no puede identificar

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”

ECONOMÍA

UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas

UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas

Ya es oficial: el BOE publica el calendario laboral de 2027 con cuatro puentes en toda España

Cinco ayudas que puedes pedir si tienes hijos y cobrar hasta 4.000 euros

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”