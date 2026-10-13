Los reyes llegan a Ceuta para una visita histórica

Ceuta, 13 oct (EFE).- Los reyes han aterrizado este martes en el helipuerto de Ceuta donde a las 12:30 comenzarán su agenda de actos de esta visita histórica, la primera que realizan a la ciudad, para expresar su apoyo a los ceutíes tras la entrada masiva de migrantes a finales del pasado mes de julio. EFE

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