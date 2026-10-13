Los reyes dicen que saldan una deuda con esta visita a Ceuta "largamente deseada"

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Ceuta, 13 oct (EFE).- Los reyes han asegurado que con la visita "largamente deseada y pendiente" de este martes a Ceuta han saldado una deuda, y que con ella quieren trasladar "el compromiso de todo el país con el futuro de los ceutíes, que es el futuro de España".

Así lo han escrito en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Ceuta, donde han firmado antes de recibir las llaves de la ciudad autónoma.

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En el texto que firman Felipe VI y la reina Letizia, agradecen el cariño de los ceutíes "en una visita largamente deseada y pendiente".

"Había una deuda que hoy saldamos al tiempo que transmitimos la cercanía y el afecto de toda España", han asegurado.

También han señalado que han estado muy atentos y pendientes de las circunstancias tan difíciles que han padecido en estos últimos meses.

Y han reflejado que quieren mostrar "el compromiso de todo el país con el futuro de los ceutíes, que es el futuro de España". EFE

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