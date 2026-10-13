Los accidentes laborales causan 498 muertes hasta agosto, nueve más que en 2025

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Madrid, 13 oct (EFE).- Los accidentes laborales causaron 498 fallecidos hasta agosto, nueve más que en el mismo periodo del año anterior, con mayor repunte de la siniestralidad entre los autónomos.

Según los datos de siniestralidad laboral avanzados este martes por el Ministerio de Trabajo, de estas muertes en el trabajo, 405 fueron en la jornada laboral, siete más, y 93 'in itinere', es decir, en desplazamientos al lugar de trabajo, dos más que hasta agosto de 2025.

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Por régimen laboral, 443 accidentes mortales fueron entre asalariados, once menos que un año antes, y 55 entre autónomos, veinte más que en el mismo periodo de 2025.

Los autónomos concentraron así todo el incremento de los accidentes laborales mortales con un alza del 57,1 % en términos relativos.

De forma global, la principal causa de los fallecimientos en jornada fueron infartos, derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 170 muertos, una menos que en el mismo periodo del año pasado.

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Le siguieron golpes, con 67 muertes, tres más; quedar atrapado o aplastado, con 64 accidentes mortales, 10 más; y accidentes de tráfico, con 54 muertes, dos más que un año antes.

Por sexo, de los fallecidos en jornada laboral, 387 fueron hombres y 18 mujeres.

Por sectores, los servicios concentraron el mayor número de fallecimientos, con 182 muertes en el trabajo; una más, seguido de la construcción, con 120, nueve más que en los ocho primeros meses de 2025.

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Por detrás, la industria, con 60 fallecidos, once menos, y el sector agrario, con 43 y un alza de ocho.

En el detalle de la mortalidad entre los autónomos, 50 fueron en jornada laboral, 19 más, y cinco en desplazamientos, uno más que el año pasado.

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Por sectores, los trabajadores por cuenta propia tuvieron 19 accidentes mortales en la construcción, tres más, y también 19 en los servicios, once más que hasta agosto de 2025.

En total, hasta agosto se registraron 413.708 accidentes laborales con baja, un 2,5 % más; mientras que sin baja se notificaron 351.461, una moderación del 1,3 % frente al año previo. EFE

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