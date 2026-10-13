Las muertes por calor en España alcanzan máximos este verano con 5.807 fallecimientos

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Madrid, 13 oct (EFE).- El Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria por todas las causas (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) estima que en el verano de 2026 se han producido 5.807 muertes achacables a las altas temperaturas, la cifra más alta registrada en la última década.

Son los datos definitivos registrados por el sistema durante el periodo de actuación del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud, desde el 15 de mayo y el 30 de septiembre.

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La cifra de decesos registrada este 2026 supera en más de un 51 % a los fallecimientos atribuidos al calor del año pasado, en el que se produjeron 3.832 muertes, y se eleva al 188,61 % en comparación con 2024, cuando se calcularon 2.012 muertes.

El equipo que coordina MoMo en el Centro Nacional de Epidemiología señala que este impacto se ha producido "en un contexto climático excepcional" este verano, que sitúa como "el más cálido de la historia reciente", con cuatro olas de calor identificadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), además de otra ola adicional a principios de septiembre.

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A ello se ha sumado una sequía persistente, grandes incendios forestales y una intensa ola de calor marina en el Mediterráneo occidental. EFE