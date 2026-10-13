La poeta colombina Piedad Bonnett gana el XXIII Premio Internacional Federico García Lorca

Granada, 13 oct (EFE).- La poeta colombiana Piedad Bonnett ha ganado el XXIII Premio Internacional Federico García Lorca entre las candidaturas de 14 países de habla hispana presentadas a este galardón, que reconoce el conjunto de la obra poética de un autor vivo cuya aportación impacte en la literatura en lengua española. EFE

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