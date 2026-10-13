La Diócesis Coria-Cáceres alerta de estafas telefónicas que clonan la voz del obispo

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Cáceres, 13 oct (EFE).- La Diócesis de Coria-Cáceres ha alertado de nuevos intentos de estafa telefónica en los que se suplanta la identidad del obispo o del vicario general mediante la clonación de sus voces para solicitar donaciones o fingir que se va a realizar una transferencia a la entidad contactada, para lo que se piden determinados datos.

Según ha informado la diócesis, los intentos detectados se han dirigido a asociaciones y delegaciones, aunque no descarta que se hayan producido llamadas a otras instituciones o administraciones públicas.

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El procedimiento consiste en imitar la voz del obispo, Jesús Pulido, o del vicario general y, aprovechando la familiaridad con los interlocutores, solicitar dinero o simular que se ha recibido una donación que se pretende transferir a la entidad llamada, para lo que se requieren datos.

La diócesis ha advertido de que se trata de un fraude y ha subrayado que ni el obispo, ni los vicarios ni los sacerdotes solicitan donaciones o datos de esta naturaleza por teléfono, correo electrónico o redes sociales.

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Las personas que recibieron las llamadas sospecharon de su autenticidad y contactaron con el Obispado para verificar la información, lo que permitió alertar de los intentos de estafa y presentar la correspondiente denuncia, según la institución.

Ante posibles comunicaciones sospechosas, la diócesis recomienda desconfiar de las peticiones urgentes, interrumpir la llamada y verificar la solicitud contactando directamente con el Obispado o con la persona supuestamente emisora del mensaje. También aconseja no realizar transferencias ni facilitar datos por teléfono. EFE

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