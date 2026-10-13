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La danza de Alvin Ailey vuelve al Teatro Real con un alegato para superar divisiones

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Madrid, 13 oct (EFE).- Después de 24 años de ausencia, la compañía Alvin Ailey American Dance Theater regresa este miércoles al Teatro Real con un programa de diez coreografías, seleccionadas por su directora artística Alicia Graf Mack, que también fue bailarina esta compañía neoyorquina, al igual que los españoles Nacho Duato y Blanca Li.

Fundada en Nueva York en 1958, en pleno auge del movimiento por los derechos civiles y para abrir oportunidades a bailarines afroamericanos, el Alvin Ailey American Dance Theater es una institución cultural, designada Embajadora Cultural para el Mundo por el Congreso de los Estados Unidos, que nació para que el lenguaje de la danza uniera a la gente.

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La compañía fusiona danza moderna, ballet, jazz y tradiciones africanas y caribeñas, una forma de expresión lírica y atlética que trasciende fronteras, aunque profundamente arraigada en la experiencia afroamericana, que con el tiempo se ha ido abriendo a nuevas etnias, que se amplia con programas de formación y comunitarios.

Su fundador, Alvin Aliley (Texas, 1931-Nueva York, 1989), fue una figura capital de la danza moderna estadounidense, nacido en un entorno de pobreza y segregación racial.

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Alicia Graf Mac recuerda, en una conversación con EFE, que la compañía se fundó con la necesidad de "elevar el espíritu y unir a las personas", con la visión de resaltar nuestras semejanzas por encima de las diferencias". Unos ideales que siguen siendo "el corazón de la compañía y continúan resonando hoy en día".

Graf no solo cimenta el legado de Ailey, también el de su musa y conservadora de los valores fundacionales, la bailarina y coreógrafa Judith Jameson.

"La obra de Ailey perdura porque él creía en nuestra capacidad para superar las divisiones y en honrar a la humanidad", ha señalado Graf.

Del 14 y el 18 de octubre la compañía presenta en el Teatro Real diez piezas, entre las que se encuentran creaciones históricas como 'Nigth Creature' (fragmentos), 'Cry' y 'A Song for you, además de 'Revelations', coreografía icónica de Alvin Ailey y su obra más representada, un baile de esperanza y redención que celebra el patrimonio afroamericano y el espíritu humano con una combinación de gospel, espirituales y blues.

A ellas se unen creaciones recientes de Medhi Walerski, Judith Jamison, Lar Lubovitch y Jamar Roberts.

Un repertorio que refleja, según la directora, "la extraordinaria amplitud, riqueza y diversidad de la tradición Ailey", que resalta la brillantez de los bailarines.

"Es algo estimulante, que trasciende con creces la mera destreza técnica, espero que el público además de percibirlo, descubra el talento artístico de los bailarines y la humanidad que late tras el movimiento. Espero que los espectadores se marchen conmovidos, inspirados y conectados con algo que trasciende su propia individualidad", ha añadido.

El programa incluye piezas que en conjunto ofrecen perspectivas, estéticas y experiencias emocionales muy diversas: desde lo profundamente personal hasta lo espiritual, y desde lo contemporáneo hasta lo histórico, explica.

Asegura que la danza contemporánea sigue evolucionando, reflejando nuevas fusiones de lenguajes de movimiento.

"Eso es lo que hace que esta disciplina artística sea tan apasionante. Nos nutrimos del legado y la tradición al tiempo que encontramos nuevas formas de innovar, expandirnos e impulsar la danza hacia adelante", reseña.

Para la directora, mantener el legado de Ailey es uno de los mayores privilegios de su vida. "Esta compañía ha sido un faro de esperanza y arte para muchas generaciones gracias a un esfuerzo colectivo". EFE

(Foto)

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