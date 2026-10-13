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Julián, borrón y cuenta nueva

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Jenaro Lorente

Madrid, 13 oct (EFE).- El argentino Julián Alvarez vivió por fin una noche feliz en el Metropolitano, con su gente, en la victoria del Atlético de Madrid ante el Manchester United (2-0). La 'Araña' no marcó, pero jugó bien, disfrutó con su equipo, estrelló un balón en el poste de Lammens, recibió aplausos y fue silbado cuando fue sustituido por Hjulmand en el minuto 70.

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Puede haber sido un punto de inflexión para el atacante argentino, que aún no ha marcado gol en esta campaña, pero que parece haber cerrado el triste capítulo vivido el pasado verano, cuando declaró su intención de marcharse a Barcelona. Por ahora, sólo había sido titular en Anfield, ante el Liverpool, con derrota (2-1). Ante el Alavés, en Vitoria, disputó todo el segundo tiempo y este martes irrumpió como titular en la alineación ante el Manchester United.

No tardó el Atlético ni un minuto en enseñar sus garras. El coreano Kang in Lee movió el balón con destreza a la izquierda en la salida de balón de su equipo, hacia Baena, para que éste sirviese a Barrios, que hizo el 1-0 con la colaboración del portero Lammens. Sólo habían transcurrido 52 segundos y Julián ya disfrutaba con su equipo.

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'La Araña’, autor de 49 tantos hasta ahora con el conjunto rojiblanco, parece otro. Tiene otra cara. Ya no luce el semblante serio del día del Villarreal, en pleno mes de agosto. Ante el Alavés sonrió con el gol del 'Cuti', que daba la victoria al Atlético (1-2). No le queda otra. Es jugador del Atlético, que le necesita en plena forma para aspirar a grandes cotas.

Después de perder en Anfield, el Atlético ha encadenado cuatro victorias consecutivas en el torneo doméstico que le han aupado en el segundo puesto de LaLiga. Julián ha visto que el equipo compite y que la plantilla responde. Necesitaba el retorno al Metropolitano, con su afición, para cerrar la herida.

Y la hinchada respondió al principio y mientras estuvo en la hierba. No hubo pitos al escuchar su nombre por la megafonía, ni tampoco cuando tocó el balón. La grada le trató como uno más. Incluso le aplaudió en algunas acciones. Sólo le silbó cunado se retiró sustituido por Hjulmand.

La Liga de campeones es un torneo especial para el argentino. Con el Atlético ha anotado 17 goles en 27 partidos a las órdenes de Simeone. En el City fueron ocho en 17. Julián tiene un carisma especial en la máxima competición continental. Ya sabe lo que es levantar la Champions. Europa es su mejor escaparate para demostrar que nunca ha dejado de ser un gran jugador.

El Atlético jugó bien al fútbol ante el Manchester United, aunque sufrió. Destacó Grimaldo, cada vez más presente en las acciones de ataque. El lateral se mueve por su banda y por el centro con una solvencia envidiable y luce un disparo con la zurda que es oro (estrelló un balón en la cruceta de falta directa). También sobresalió Baena, autor del pase a Barrios en el 1-0, y Cardoso, hábil en el pase y eficaz en la recuperación de balón y al que le fue anulado un magnífico tanto de disparo lejano por mano previa de Llorente.

Julián se encontró cómodo en el ataque rojiblanco. En posición de delantero centro, con libertad de movimientos. Buscó y pidió el esférico, lo movió bien en la zona de tres cuartos y lo descargó al primer toque cuando fue necesario. Buscó el gol que tanto necesita.

Al poco de comenzar la segunda mitad, lanzó un balón al poste derecho del portero belga del Manchester de un gran zurdazo, tras un pase medido de Barrios. Entonces el estadio no se reprimió y la ovación fue de gala para el argentino, que levantó los brazos para agradecer el servicio del centrocampista.

En el minuto 70, poco después de que el portugués Bruno Fernandes estrellase un balón en el larguero de Oblak, Simeone ordenó el cambio de Hjulmand por el delantero argentino y ahora sí que el estadio le silbó mientras abandonaba el césped.

El Metropolitano estuvo con él durante el juego, pero quiso seguir mostrando su enfado por el desplante del verano cuando se marchaba. Aún así, el partido significó un paso de gigante para la reintegración de Julián, que jugó bien. Solo le falta el gol, que de nuevo merodeó. Partido a partido, el 19 vuelve a ser importante.

En el minuto 79, poco después de quedarse el Manchester con 10 por la expulsión de Leny Yoro, Lookman anotó el 2-0. La fiesta ya fue total. Llorente enseñó la camiseta de Koke, al que el Atlético dedicó la victoria. La quinta consecutiva, después de cuatro en LaLiga, una racha que relanza al equipo y le hace mirar hacia objetivos importantes. EFE

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