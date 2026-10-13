Feijóo dice que Vox no es el "adversario" del PP y aboga por el respeto a los de Abascal

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Madrid, 13 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este martes que Vox no es el "enemigo" ni el "adversario" del PP, sino que el adversario son las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de sus socios.

En una entrevista en EsRadio, Feijóo ha sido preguntado por la ausencia de ataques a Vox en la precampaña y ha dicho que ambas formaciones tienen que ser "respetuosas con la con la situación" ya que su objetivo común es producir un cambio en España.

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Vox, ha dicho, es la tercera fuerza política en España y por tanto "legitimidad democrática total" y que si uno quiere realmente producir un cambio en España hay que ser "respetuoso con los resultados electorales", "respetuoso con Vox" y "leal con Vox".

El candidato a la presidencia de las elecciones del 29 de noviembre ha dicho que no se va a confundir de prioridades y que el cambio político en España está "por encima del PP" y "por encima del candidato del PP".

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Con Vox, ha añadido, "ni cordón sanitario ni cordón umbilical" ya que los de Santiago Abascal son "un partido distinto".

Su objetivo de cara a las elecciones, ha agregado Feijóo, es "tener los votos suficientes" PP para hacer lo que tiene que hacer, hacerlo "bien" y "más rápido".

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"Cuanto más solidez y cuanto más respaldo parlamentario tenga el Partido Popular, esto será más fácil", ha agregado Feijóo, quien ha recordado que el PP tiene experiencia de gobierno y Vox no la tiene. EFE