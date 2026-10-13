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Feijóo dice que Sánchez debió desplegar el Ejército con los buques marroquíes en aguas de Ceuta y le acusa de "mentir"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, debería haber desplegado el Ejército en la frontera para "garantizar la seguridad" de España, después de que se haya conocido que buques de guerra marroquíes entraron en aguas de Ceuta coincidiendo con la llegada masiva de inmigrantes. Además, le ha acusado de no dar explicaciones de este asunto en el Parlamento y de "mentir".

En una entrevista en 'esRadio', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que en aquel momento, si Marruecos "no aborta esa operación", lo "lógico" habría sido dejarle claro que España iba a desplegar el Ejército en la frontera.

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"Y por tanto, lo vuelvo a reiterar, el Ejército debería haberse desplegado en la frontera para garantizar la integridad de nuestro país", ha afirmado Feijóo, un día después de que el propio Sánchez admitiera en una charla con los periodistas en el Palacio Real que buques marroquíes entraron en aguas de Ceuta, como publicó el diario 'El País'.

Feijóo ha señalado que "los temas de soberanía de un país se tratan en la sede de la soberanía de un país". "Y si esto ocurre, el Presidente de Gobierno tiene que comparecer, no mentir, decirle a la Cámara lo que ha ocurrido, y por tanto, proponerle a la Cámara lo que ha de hacer", ha afirmado, para denunciar la "frivolidad en los asuntos de Estado" por parte del Ejecutivo.

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"BUENA VECINDAD" Y "LEALTAD" CON MARRUECOS PERO TAMBIÉN "FIRMEZA"

El jefe de la oposición ha indicado que con Marruecos hay que mantener una relación de "lealtad" y "buena vecindad" pero también "firmeza" porque "no se negocia" la integridad territorial. "Y esto lo ha de saber Marruecos y lo ha de saber cualquier país", ha enfatizado.

A su entender, Ceuta es "la acreditación de la indolencia, de la frivolidad y de la falta de cumplimiento de un deber esencial de un Gobierno y de un presidente, que es garantizar la integridad territorial de su país". Además, ha recriminado a Sánchez que diga que fueron unos días "muy difíciles" pero se fuera inmediatamente después de vacaciones a La Mareta (Lanzarote).

Feijóo ha dicho que no sabe por qué el Gobierno "ha reventado esa información" este lunes pero ha recordado que la jueza María Tardón que investiga la entrada masiva en Ceuta "está esperando el informe del CNI". "Y ese informe aún no ha llegado", ha dicho, para avisar que si no llega "será responsabilidad del Ministerio de Defensa, del Consejo de Ministros" o "de los dos".

PIDE AL GOBIERNO MANDAR LOS INFORMES A LA JUEZA MARÍA TARDÓN

En este sentido, ha reiterado que el Gobierno "tiene que mandar esos informes a la jueza de la Audiencia Nacional". "No puede ser que a través de un periódico nos enteremos de que hay barcos de guerra de un país que nos ha invadido en aguas jurisdiccionales españolas", ha abundado.

Tras aludir a los "miedos" de Sánchez, el líder del PP ha señalado que un antiguo cargo del PSOE le comentó que "hay intereses económicos" de dirigentes ex dirigentes del Partido Socialista con Marruecos. "Pues todo parece indicar que sí".

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EuropaPress

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