España golea a Suecia (5-1) en el segundo amistoso

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Madrid, 13 oct (EFE).- La selección española de fútbol femenino sub-19 goleó este martes a Suecia por 5-1, con doblete de la delantera del Sevilla Xenia Barrios, en el segundo de los amistosos disputados entre ambos combinados en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Después de que el primer encuentro del pasado sábado terminara 3-1 para las españolas tras remontar el gol de las nórdicas, las de David Aznar repitieron triunfo, informa la Real Federación Española de Fútbol en su web.

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Al descanso, el conjunto español se fue con una ventaja sustancial de 4-0 gracias a los goles de Claudia Indias, Celia Gómez, Xenia Barrios y Luna Figols.

En la segunda parte, Barrios hizo el quinto en el minuto 68 e Ines Lorenius marcó el tanto de las suecas a dos minutos del final del tiempo reglamentario. EFE

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