El Venezia destituye a Giovanni Stroppa como entrenador

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Roma, 13 oct (EFE).- El Venezia destituyó este martes a Giovanni Stroppa como entrenador después del mal arranque liguero, en el que el conjunto 'arancioneroverdi' perdió todos los partidos tras su vuelta a la Serie A.

"Bajo su dirección técnica, el club logró el ascenso a la Serie A en la temporada 2025/26, tras completar una destacada campaña en la Serie B", informó el club del norte de Italia en un comunicado.

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"El club 'arancioneroverde' desea agradecer a Giovanni Stroppa y a su cuerpo técnico el trabajo realizado, así como la profesionalidad, la dedicación y el compromiso demostrados durante su etapa en el Venezia FC", agregó.

Stroppa deja así el club al que llegó en la temporada 2025-2026 y en el que logró la promoción del equipo a la primera categoría tras su primer año en la entidad de la ciudad del León de San Marcos.

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El Venezia perdió todos los partidos disputados esta temporada excepto uno, la primera fase eliminatoria de la Copa Italia en la que venció al Módena por 3-2.

Posteriormente, en esta misma competición, cayó ante el Udinese.

En liga no consiguió ningún punto y fue derrotado por el Lecce, el Fiorentina y el Lazio en casa y por el Milan, el Frosinone y el Atalanta a domicilio. EFE

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