El PSOE dice que el Gobierno no tiene "nada que esconder" sobre los buques marroquíes

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Madrid, 13 oct (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha afirmado este martes que el Gobierno no tiene "nada que esconder" sobre la entrada de buques marroquíes en aguas españolas a finales de julio, tal y como confirmó el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la recepción del Día de la Fiesta Nacional.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Antena 3 recogida por EFE, al ser preguntada por los motivos por los que el Gobierno no informó de este hecho antes y, especialmente, en su comparecencia en el Congreso, donde dio cuenta de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

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Según publicó el diario 'El País', buques de guerra de la armada marroquí estuvieron en aguas de soberanía española cercanas a Ceuta sin autorización coincidiendo con la entrada de migrantes a la ciudad, los pasados 30 y 31 de julio, lo que llevó al Ejecutivo a reforzar la zona con buques de la armada.

Mínguez ha señalado que los días 30 y 31 de julio "fueron días muy intensos" y ha afirmado que Sánchez explicó lo sucedido a los periodistas en el acto de ayer: "No hay nada que esconder, de hecho se han desclasificado papeles" de todo lo que ocurrió esos días.

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"Y en esto estamos: en resolver y en devolver la normalidad a Ceuta", ha añadido la dirigente socialista, quien ha defendido que en eso han estado trabajando estos meses para apoyar a la ciudad autónoma. EFE